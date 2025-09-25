Võrkpalli Balti liigas kõlab avavile

Sel nädalavahetusel tehakse algust mängudega võrkpalli Balti liigas, kus on üles antud viis Eesti klubi: Tartu Bigbank, Pärnu VK, Selver x TalTech, Võru Barrus ja Audentes/Solarstone.

Läti klubidest osalevad Jekabpilsi Luši, Robežsardze/RSU ja Ezerzeme/DU ning Leedu omadest Šiauliai Elga-Grafaite-S-Sportas. Põhiturniir algab 27. septembril ja lõpeb 7. veebruaril. Mängitakse kaks ringi, seejärel peetakse sõelmängud.

Tugevasti on kahe hooaja vahel muutunud Selver x TalTech, kelle uus peatreener on Avo Keel ja eeldatavaks liidriks mitu aastat välismaal olnud, aga nüüd seal sobivat klubi mitte leidnud Mihkel Varblane.

"Praegu täitsa rahul, et siin olen," lausus temporündaja Varblane ERR-ile. "Saabki proovida olla üks vanemaid, kuigi tavaliselt olen nooremate poolel. Tegelikult tundub huvitav samm, et proovida olla üks liidritest."

Pärnu võitis eelmisel hooajal Aadu Luukase karika, aga jäi kahe hooaja vahel ilma kahest eelmise hooaja liidrist Andrus Raadikust ja Renee Teppanist. "Võib-olla meil täiesti toorest jõudu ja nahaalsust on vähem, aga nendel mängijatel on mitmekülgsust võib-olla natuke rohkem," kommenteeris peatreener Rainer Vassiljev ERR-ile.

"Kui siin pressikonverentsil küsiti, et mis riietusruumis saab, siis ma arvan, et riietusruumis tekivad uued mängijad, kes hakkavad seda punti ohjes hoidma. Seal on neid mängijaid küll, kel seda potentsiaali tegelikult on."

Võru Barrus on kahel viimasel hooajal saanud medaleid, aga kulda veel mitte. Kuigi Albert Hurt lahkus Tartu Bigbanki, on tiitlilootus endiselt olemas.

"Need ajad on möödas, kus saame seda mängu mängida, et oh tahame hästi mängida ja vaatame, mis saab," ütles peatreener Oliver Lüütsepp. "Selge, et kaks aastat järjest oleme ennast finaali murdnud ja ei taha vähemaga leppida."

Hooaja avamäng toimub laupäeval, 27. septembril Tallinnas TalTechi spordihoones Selver x TalTechi ja Tartu Bigbanki vahel.