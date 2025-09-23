Kolm Eesti veemotosportlast jõudsid Saksamaal pjedestaalile

Kevadel Itaalias Borettos toimuma pidanud MM-sarja esimene etapp lükati edasi

oktoobri algusesse ja Poolas toimuma pidanud teine etapp jäeti ära tugeva tuule tõttu. Bad Saarowis neid probleeme ei olnud ja võistlus toimus täies mahus.

"Esimesse sõitu läksime enesekindlalt, kuid neljandal ringil pidin väljalaske kollektori purunemise tõttu esikohalt katkestama," kommenteeris Lember. "Seis oli keeruline, kuid kaks sõitu oli veel ees ja alla ei saanud anda. Teiseks võistluspäevaks tegime masina korda ja startisin 13. kohalt. Õnneks oli sõit pikk ja seadistus hea ning suutsin ennast tagant otsast esimeseks sõita. Olime suures mängus tagasi!"

"Viimases sõidus suutsin samuti välja võidelda esikoha, kuid sõidu ajal hakkasid ilmnema uued tehnilised probleemid. Ettevaatliku ja tehnikat säästva sõiduga jõudsime siiski finišisse. Kahe sõidu võiduga kindlustasin omale etapivõidu.Suur tänu tiimile ja toetajatele - ilma nendeta ei ole võimalik selliseid tulemusi saavutada." võttis Lember võistluse kokku.

Aabrams kommenteeris oma F-500 klassi etapi teist kohta järgmiselt: "Tulime siia etapile väga enesekindlalt. Trenn näitas, et suures pildis oleme tööd teinud õiges suunas. Ajasõidus tahtsin võtta võitu aga minu liiga agresiivne sõidustiil ei sobinud mootorile ja kahel korral tekkis tehniline rike. Ajasõidust siis 10 koht. Esimeses kahes stardis jäi puudu stardikiirendusest aga kolmandaks sõiduks tegime muudatused. Saime paadi tööle ja sõitsin välja teise koha. Esikoht oli see kord minu jaoks kaugel aga 2-4 koha punktid olid kõik võrdsed ja luges kiireim sõidu aeg, mis andis mulle kokkuvõttes teise koha. Teeme ennem viimast etappi tugevat tööd ja loodame, et suudame võidelda tiitli eest. Tänan oma tiimi,perekonda ja toetajaid, võidusõit on äge ja ootamatusi täis."

"Esimene MM-etapp möödunud talvel enda valmistatud paadiga sõidetud. Pean olema tulemusega rahul, kuigi jääb veidi kripeldama 0.03 sekundiline kaotus ajasõidus esikohale mis oli väga määrava tähtsusega. Teisena startides oli küll olemas võrdne kiirus kuid möödumiseks selleks ei piisanud. Kolmandas stardis läksin riskima ja saingi väga hea kiirenduse kuid kahjuks stardisirge lõpus põles sisse üks süüteküünal ning pidin suurt vaeva nägema, et sõit lõpuni saada. Sain kinnitust , et suur tehtud töö on olnud edukas ja oleme väga kiired. Suur tänu mehaanikutele ja kallile abikaasale kes tegid selle ägeda võistluse võimalikuks," võttis Peeba klassi F-250 etapi kokku.

Ringrajapaatide Hydro GP viimane otsustav etapp sõidetakse Itaalias Borettos 3.-5. oktoobril.

F-125 klassis osalenud Rasmus Laurik lõpetas võistluse 17. kohal.