Eesti tiimi imetegu hoidis Aabramsi MM-tiitli lootuse elus

F500 klassis maailmameistritiitlit jahtiva Abramsi paat jäi esimese sõidu stardis seisma ning ta pidi alustama viimaselt kohalt. "Teadsin, et kiirus on olemas ning hakkasin lihtsalt kohta koha järel tagasi võtma. Lõpuks õnnestus tõusta teiseks ning see andis enesekindlust, et suudame siin võidu nimel sõita," ütles eestlane.

Pühapäevases teises sõidus tabas eestlast nädalavahetuse kõige raskem hetk. Stardiprobleemide lahendamiseks tehtud muudatused toimisid ning Aabrams võitles juba esimestes kurvides liidritega, kuid sattus seejärel kokkupõrkesse inglase Paul Harti ja itaallase Giuseppe Rossiga. Avarii käigus purunes paadi külg ning summuti sai tugevalt kahjustada.

Järgnenud kümme minutit kujunesid kogu nädalavahetuse üheks suurimaks kangelasteoks. Team Estonia mehaanikud sirutasid kõvera summuti tagasi, vahetasid süüteküünla ja juhtmed ning parandasid purunenud paadikere ajutiselt teibiga. "Ma ei suuda oma tiimi piisavalt tänada. Nad tegid sisuliselt võimatu võimalikuks. Kümne minutiga saime purustatud paadi uuesti vee peale. Kordusstardis oli ainus küsimus, kas see kõik peab lõpuni vastu. Võtsin natuke rahulikumalt, aga suutsime taas lõpetada teisena," ütles Aabrams.

Kolmandas sõidus lõpetas eestlane samuti teisena ning teenis Poola MM-etapilt kokkuvõttes teise koha. Enne hooaja viimast etappi Bulgaarias lahutab teda F500 MM-sarja liidrist vaid neli punkti.

F250 klassis sõitev Marek Peeba pidi samuti kohanema äärmuslike ilmastikuoludega. Peeba sõitis ajasõidus välja kiireima aja ning näitas kogu nädalavahetuse vältel tugevat tempot, teenides kokkuvõttes kolmanda koha.

"Ajasõit õnnestus ideaalselt – juba ühe kiire ringiga oli selge, et kvalifikatsioonis mulle vastast ei olnud. Võistlusstardid kujunesid aga keerulisemaks, sest stardikiirenduseks ei olnud me veel päris õiget seadistust leidnud. Sellest hoolimata tulid esimesest kahest sõidust kõvade lahingute järel teine ja kolmas koht, mis andsid võimaluse minna viimasesse sõitu riskima propelleriga, mida me polnud varem kordagi proovinud," rääkis ta. "See oli vägev võistlus, mis pakkus kõike – õnnestumisi, ebaõnne, raskusi, aga ka siirast rahulolu ja rõõmu. Suur tänu kogu Team Estoniale ning kõigile, kes meie tegemistele kaasa elavad."

F250 klassi näitas Joonas Lember konkurentsivõimet, kuid tehnilised probleemid röövisid talt võimaluse kõrgetele kohtadele sõita. Hooaja lõpetas Lember maailmameistrivõistluste viienda kohaga ning peab seda oluliseks sammuks kogu klassi arengus.

Peeba ja Lember tõmbasid selle etapiga Hydro GP MM-hooajale joone alla, kuid Aabramsit ootavad ees hooaja kõige olulisemad stardid – juba 24.–26. juulil võistleb ta Tallinnas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, kus kodupublikul avaneb võimalus talle kaasa elada. Seejärel sõidab Aabrams Bulgaariasse F500 maailmameistrivõistluste sarja viimasele etapile.