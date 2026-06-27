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MM-tiitli nimel võitlev Aabrams ehitas paadi kuue päevaga uuesti üles

Veemoto
Erko Aabrams
Erko Aabrams Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit
Veemoto

Sel nädalavahetusel jätkub Poolas Chodziezis Hydro GP maailmameistrivõistluste sari, kus Eesti koondist esindavad Erko Aabrams (F500), Joonas Lember (F250) ja mullune MM-pronks Marek Peeba (F250). F250 ja F125 klassides selguvad nädalavahetusel tänavused maailmameistrid, F500 klassis sõidetakse hooaja eelviimane MM-etapp.

Kõige põnevam seis on F500 klassis, kus Aabrams võitleb maailmameistritiitli eest. Kolme etapi järel lahutab kolme paremat sõitjat vaid üks punkt ning eestlane jääb liidrist maha samuti ühe punktiga.

Poola etapiks valmistumine kujunes Aabramsi jaoks väga raskeks. Eelmisel MM-etapil Itaalias sattus ta raskesse avariisse, mille järel sai paat nii palju kannatada, et järgmisele etapile jõudmine tundus esialgu peaaegu võimatu.

Kohe pärast võistlust sõitis Aabrams Itaaliast Eestisse ja hakkas paati taastama. Järgmised kuus päeva möödusid peaaegu täielikult töökojas. Selle ajaga ehitas ta suure osa paadist uuesti üles – valmis uus põhjaosa, uued kaared ja uus pealmine konstruktsioon. Samal ajal remonditi ka mootor. Kõige kiiremal tööajal käis ta kodus vaid mõneks tunniks magamas.

"Pärast Itaalia avariid ei olnud meil tegelikult valikut. Kui tahtsime MM-tiitli konkurentsis püsida, tuli paat lihtsalt valmis saada. See nädal oli ilmselt üks raskemaid kogu mu senise karjääri jooksul. Suurim aitäh perele, et te mind toetate ja selle hullumaja välja kannatate, ning mega tänu sõpradele, kes kõige kriitilisemal hetkel seljataguse tagasid. Me ei anna alla – võitleme edasi!" ütles Aabrams.

F250 klassis loodab kõrget kohta ka Joonas Lember. Tänavune hooaeg on möödunud uue cockpit-paadi arendamise tähe all. Kui hooaja alguses oli eesmärk näidata, et uus paat suudab konkurentsis püsida, siis nüüd võitleb eestlane juba poodiumikoha eest.

"Chodziezisse tulin selge eesmärgiga võidelda kolmanda koha eest. Hooaja alguses oli plaan uue cockpit-paadiga lihtsalt mõned võistlused lõpuni sõita ja näidata, et selline projekt töötab. Nüüd oleme jõudnud juba neljanda etapini ning võitleme poodiumikoha nimel. Pärast eelmist etappi tegime paadil mitmeid muudatusi, et see töötaks paremini just kuumades tingimustes. Loodan, et tehtud töö kannab vilja ning võimalus kolmanda koha eest võidelda püsib lõpuni," sõnas Lember.

F250 klassis teeb kaasa ka mullune MM-pronks Marek Peeba. Keeruliste perekondlike asjaolude tõttu osaleb ta tänavu vaid ühel MM-etapil. Seetõttu ei võitle ta medalite eest, vaid soovib koguda kogemusi ja valmistada tehnikat ette järgmiseks hooajaks.

"Keerulistel perekondlikel põhjustel jäävad minu jaoks maailmameistrivõistlused sel hooajal vaid ühe etapiliseks. Seetõttu ei ole medalite eest võitlemine enam eesmärk. Chodziezisse tulen selge plaaniga võistlusi nautida ning koguda väärtuslikku infot järgmiseks hooajaks," ütles Peeba.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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