Küüt sai Huangshani velotuuri finaaletapil neljanda koha

Finaaletapi võitis hollandlane Jeroen Meijers (Victoria Sports Pro Cycling; 2:14.39), jättes selja taha hispaanlased Daniel Cavia ja Rodrigo Alvarezi (mõlemad Burgos Burpellet BH). Teistest eestlastest sai Karl Patrick Lauk (+1.30) 51. ja Aaron Aus (+7.51) 80. koha, vahendab ejl.ee.

"Sõidu otsustav osa oli kaheksakilomeetrine tõus, mis oli umbes 30 kilomeetrit enne lõppu. Tegime päev enne sõitu treeneriga plaani, et tõusul olla valmis minekuga," kirjeldas Küüt võistluse järel. "Tõusu tipus olime umbes 15 ratturiga koos eest ära, kellega lõpuni sõitsime. Lõpusprindis jäin natuke kinni, kust oleks saanud läbi sõita, kuid ma pole kunagi sellises olukorras olnud ja oskustest jäi seekord puudu."

Velotuuri üldarvestuses võidutses Cavia, jättes teiseks austraallase Dylan Hopkinsi (Roojai Insurance; +0.07) ja kolmandaks Meijersi (+0.12). Küüt (+0.24) sai 12., Lauk (+1.54) 43. ja Aus (+23.31) 74. koha.

Prantsusmaal sõidetud ühepäevasõidul GP d'Isbergues (UCI 1.1; 201,1 km) pälvis Rait Ärm (Van Rysel Roubaix; +0.03) 26. koha. Grupifinišis oli parim hollandlane Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike; 4:28.54).

Belgia ühepäevasõidul, 109. korda peetud Flandria maakonna meistrivõistlustel (UCI 1.1; 180.2) võidutses itaallane Jonathan Milan (Lidl – Trek; 3:45.25). Frank Aron Ragilo (Atom 6 Bikes – Decca Continental Team; +0.10) lõpetas 55. kohal.