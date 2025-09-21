Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

Kvalifikatsioonis näitas Mäeuibo 17. aega tulemusega 3.01,188. Sellega jäi ta päeva parimale, ameeriklasele Asa Vermette'ile alla 8,245 sekundiga.

Finaalsõidus mõõdeti eestlase ajaks aga 2.55,330, mis andis talle kümnenda koha. MK-etapivõidu teenis Vermette ajaga 2.44,707, jättes selja taha uusmeremaalased Jonty Williamsoni (+4,784) ja Oli Clarki (+5,756).

"Trennid kulgesid raskelt, sest rada oli väga kivine ja seal oli lihtne midagi ära lõhkuda," tõdes Mäeuibo võistluse järel. "Finaalipäevaks muutus rada veelgi keerulisemaks, kuna pinnas läks väga lahtiseks ja libedaks. Kvalifikatsiooni- ja finaalsõidus tuli ette päris palju väikseid vigu, millega ma ei saa rahule jääda, kuid tulemusega võib kindlasti rahul olla."

Mäestlaskumise MK-sarja üheksas etapp toimub 3.-5. oktoobrini Ameerika Ühendriikides Lake Placidis.