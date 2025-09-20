Verstappen alustab Bakuus parimalt stardikohalt, Piastri lõpetas seinas

Vormel-1 MM-sarja etapil Aserbaidžaanis stardib pühapäevases põhisõidus esikohalt valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull). Sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren) oli üks paljudest, kes tõi välja punased lipud.

Sündmusterohkes kvalifikatsioonis katkestati võistlus punaste lippudega koguni kuuel korral. Tänavust hooaega dikteerinud McLareni piloodid Lando Norris ja Piastri pidid seekord leppima tagasihoidlikumate stardipositsioonidega, sest Norrisel ei õnnestunud viimane kiire ring ning Piastri sõitis viimases sessioonis vastu seina. Viimases sessioonis sai sõiduveaga hakkama ka Charles Leclerc (Ferrari).

Albon hits Turn 1 barrier

Hulkenberg hits barrier at Turn 4

Colapinto crashes at Turn 4

Bearman clips barriers at Turn 2

Leclerc crashes at Turn 15

Piastri crashes at Turn 3



We had a record SIX red flags in qualifying #F1 #AzerbaijanGP — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Verstappenil oli konkurentidega võrreldes muretum tööpäev. Ta võitis kvalifikatsiooni ajaga 1.41,117, edestades Carlos Sainzi (Williams; +0,478) ja Liam Lawsonit (Racing Bulls; +0,590). "Viimasel ringil tuli lihtsalt kõik mängu panna. Mul ei olnud isegi all neid rehve, mida oleksin eelistanud, sest rohkem värskeid rehve polnud lihtsalt kuskilt võtta," rääkis Verstappen võistluse järel.

Kolmele kiireimale järgnesid Mercedese piloodid Kimi Antonelli (+0,600) ja George Russell (+0,953), Yuki Tsunoda (Red Bull; +1,026), Norris (+1,122) ja Isack Hadjar (Racing Bulls; +1,255).

Aserbaidžaani GP eel on Piastril kirjas 324 punkti, Norris ja Verstappen kaotavad talle vastavalt 31 ja 94 punktiga. Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 14.00.