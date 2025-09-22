USA tegi kergejõustiku MM-il ajalugu

Tokyos lõppenud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel troonis medalitabeli tipus USA, kes tegi ka ajalugu.

Nimelt võitsid ameeriklased Tokyos 16 kuldmedalit, viis hõbedat ja viis pronksi. Kunagi varem pole ükski riik üheltki MM-ilt nii palju kuldmedaleid võitnud.

Ajalugu tehti ka sel moel, et medalitabelisse jõudis 53 riiki, varem pole nii palju erinevaid medaliriike ühel MM-il olnud. Varasem rekord oli 46 medaliriiki.

Kuldmedalite arvu poolest järgnes USA-le Keenia seitsme kullaga, lisaks võitsid keenialased kaks hõbedat ja kaks pronksi. Kanada kergejõustiklased võitsid kolm kuldmedalit, ühe pronksi ja ühe hõbeda.

Ühtekokku oli kullariike sel korral 20.

Järgmised kergejõustiku maailmameistrivõistlused peetakse 2027. aasta septembris Hiinas Pekingis.