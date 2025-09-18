Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

Perez Hernandeze kõik neli mõõtmisele läinud katset ohustasid 15 meetri piiri ning ta hüppas võidutulemuse 14.94 nii neljandas kui ka kuuendas voorus. Tegu on ühtlasi maailma hooaja tippmargiga.

Talle järgnes Pariisi olümpiavõitja Thea LaFond, kelle viimase vooru sooritus oli Hernendeze tulemusest vaid viis sentimeetrit lühem.

Alates 2017. aastast neli järjestikust MM-tiitlit teeninud ja Tokyo olümpial võidutsenud Yulimar Rojas hüppas oma parima tulemuse esimeses voorus (14.76). Vaid nelja sentimeetriga kaotas talle kuubalanna Liadagmis Povea.

Kuue parema hulka mahtusid veel Pariisi olümpiahõbe Shanieka Ricketts (14.56) ja isikliku rekordit parandanud Senegali sportlane Saly Sarr (14.55).