Erm: see suvi on olnud nii raske, minu jaoks viies koht - täielik võit!

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Eesti mitmevõistleja Johannes Erm teenis Tokyo maailmameistrivõistlustel kümnevõistluses 8431 punktiga viienda koha ja kahe päevaga Jaapani pealinnas väga rahule.

"Täiesti nautisin! Minu jaoks viies koht - täielik võit! See suvi on olnud nii raske. Nii palju kannatusi, nii palju vaeva. Tunda, kuidas see ära tasus, Eesti fännide ees, igas kurvis, igal sirgel Eesti lipud - täielik rõõm! Viies koht - täielik võit!" sõnas ta ERR-ile.

Teisel päeval jooksis Erm 110 meetrit tõkkeid 14,52-ga, heitis ketast 45.21, hüppas teivast 5.10, viskas oda 56.32 ja jooksis 1500 meetrit 4.29,15-ga.

"Eks igalt poolt nipet-näpet saab võtta neid punkte, aga kümnevõistlus on kümnevõistlus," kommenteeris Erm. "Tingimused olid head, aga rasked. Mina andsin endast maksimumi. Mina ühegi ala peale muretsema ei jää."

Lõplik punktisumma vastas enam-vähem ootustele. "Ma arvan, et sinnakanti oli seekord minu ootuste järgi. Nii palju väikseid takistusi oli sel suvel, mis tegid selle suve väga-väga tüütuks mulle. See kokku panna - kui nii palju asju jäi tegemata, siis täielik rõõm!"

Kui Ermi üllatas suur eestlastest kaasaelajate hulk, siis kohalik rahvas pidi kergejõustiku ja mitmevõistluse eripäradega pisut kohanema.

"Kohalikud fännid on natuke teistsugused, aga on näha, et nad teavad, nad on õppinud. Kui päeva alguses ei oska plaksutada, siis juba poole tunni pärast oskavad. Kõik on väga tähelepanelikud. Vahet pole, mis ala käib - on tunda, et elatakse kaasa."

Järgmist hooaega arvestades tuleb ettevalmistuses üht-teist muuta. "Mingid varasemad vigastused... nendele saab läheneda natuke teistmoodi. Näiteks selg on olnud see suvi, eelmine suvi ja ka varasematel aastatel... jõusaalis saab selles osas näiteks muutusi tuua."

Karel Tilga sai nulli juba avapäeval kõrgushüppes ja teine null lisandus ka pühapäeval teivashüppes. Sellegipoolest madistas ta eestlasliku jonniga. "Ma arvan, et see on eestlastele omane," sõnas ta.

"Nii palju kui võimalik, me ikkagi teeme. Proovisin, mis ma proovisin, aga enne 1500 hüpekat proovides tundus, et natuke liiga punases oli see asi. Otsustasin starti tulla, sest olin juba üheksa ala ära teinud. 16. koht DNF-i [katkestamise lühitermin - ERR] asemel kõlab paremini."

Hüppeliigese probleem tõigi teivashüppe ebaõnnestumise. "Jah, ta ikkagi oli suhteliselt ebameeldiv. Seepärast tegin odas ka ühe katse. Tundsin, et üks blokk on jalas ja üks blokk jalas oligi. Tegelikult tuli esimene vise päris hästi välja ja kauplesin treeneriga, et äkki saaks ühe veel, aga hea oli, et ta oli seal ja ütles mulle, et ei, aitab!"

Tilga sõnul on võistluse õppetund, et juhtuda võib kõike. "See kümnevõistlus enne näitas seda. Enne starti kukkus üks mees ära ja siis järjest mehed kukkusid. Mingi hetk tundus, et tase tuleb madal, aga lõpus jälle keerati juurde ja top kolm oli jälle kõrgetasemeline."

Toimetaja: Siim Boikov

ETV spordisaade, 20. september

