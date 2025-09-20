X!

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

Kergejõustiku MM
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos jätkab Eesti kümnevõistlejatest avapäeva järel kõrges mängus Johannes Erm, kes on viies ning liigub 8600 punkti graafikus.

Aprillis põlvelõikusel käinud Johannes Erm tegi korraliku avapäeva, kui jooksis 100 meetrit 10,78-ga, hüppas kaugust 7.63, tõukas kuuli 15.18, ületas kõrgushüppes 1.96 ning läbis staadioniringi 47,51-ga. See annab talle 4378 ning kokkuvõttes viienda koha, valitsev Euroopa meister liigub 8600 punkti graafikus. 

"Mõlemad õhtused alad olid head, mõlemaga võib kindlasti rahule jääda," rääkis Erm avapäeva järel ERR-ile. "Kõrguses oleksin tahtnud 1.84 algkõrguseks panna, aga A-grupis ei saanud. 1.87 läks enam-vähem libedalt. Sain oma rütmi kätte, aga 1.99-l ei tulnud see enam jälle kuidagi välja. Stabiilsust on kõrgushüppes juurde vaja."

"400 meetri jooksus arvasin enne 47,5-47,7 ja täpselt sinna," jätkas Erm. "Ma olen täiesti rahul esimese päevaga, mingid suuremad valud pole veel segama hakanud. Eks nad homme jõuavad mulle järele; võib-olla see kevadine põlveoperatsioon jõudis veel 400 lõpusirgel. Ma arvan, et homseks on jälle värske."

Liidrina jätkab Kyle Garland, kes on viie alaga kogunud 4707 punkti ning liigub oma rekordigraafikuga võrreldes eeldatavalt 8860 punkti graafikus. Teine on Sander Skotheim 4543 punktiga (8840). Karel Tilga sai kõrgushüppes nulli, tulemuseta jäid ka Sven Roosen ja Simon Ehammer ning võistlus jäi avapäeval pooleli ka tiitlit kaitsnud Pierce LePage'il.

"Üks faktor on see, et Jaapan on enamikest kümnevõistluse riikidest ikka kaugel, võib-olla tuldi siia liiga vara ja rütm ei klapi. Garland võib teha väga kõvasid tulemusi, vahel ei tule tal tiitlivõistlustel välja ka. Õige kümnevõistlus algab ikka homme ja enne kui teivashüppe tulemused kirjas on, ei oska midagi öelda. Mul läheb siit magamiseni veel kolm tundi, aga olen kümnevõistlust teinud ka kahe tunni une pealt!" lõpetas Erm optimistlikult.

Toimetaja: Anders Nõmm

