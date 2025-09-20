Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

Tänavu parimal võistlusel 1.94 ületanud Tilga lasi B-grupis lati panna kõrgusele 1.90, kuid ajas kõigil kolmel katsel selle maha. Eelmise MM-i neljanda mehe sõnul ta liigse optimismiga siiski ei lähenenud.

"Liiga kõrge kindlasti ei olnud, proovikatsed läksid väga hästi ja tunne oli väga hea. Tunne oli selline, et tuleb vana Karel tagasi, kes hüppab üle kahe," tõdes Tilga ERR-iga rääkides. "Proovikatsed olid väga mõnusad, hüppasin suure varuga 90 üle. Ei oska seedida, ei ole ühtegi head vabandust. Viimane katse oli kõige rohkem hüppe moodi, oleks seal ära kannatanud, oleks üle saanud. Ma üritan mitte selle kõrgushüppe peale praegu mõelda."

Pärast karmi tagasilööki jätkas Tilga ikkagi võistlemist ning lõpetas päeva 400 meetri esimese jooksu võiduga. Kirja läks aeg 48,64. "Oli okei, tegin täpselt nii, nagu mul rünnakuplaan oli ehk jooksin esimesed 200 kõvasti ja üritasin hoida kinni nii palju kui võimalik," kommenteeris ta.

Tilga sõnul ei ole ta veel otsustanud, kas jätkab kümnevõistlust ka teisel päeval. "Siiamaani on kaalumist, aga mõtlesin, et vähemalt 400 jooksen ära, siis on rohkem aega seedida ja mõelda. Kui keha maha jahtub, siis vaatan, mis seis on. Homset veel vaatame. Ma pean natuke seda masendust seedima. See oli minu jaoks šokeeriv - ma pole enne ka algkõrgusest üle saanud, aga see oli kõige šokeerivam, arvestades, et konkurendid kukuvad ka nagu kärbsed."