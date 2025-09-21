Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

"Eks ma teadsin, et see [1.88] tuleb raske ja on minu jaoks suur eneseületus. Juba proovikatsel tundsin, et see on täna natukene liiga palju minu jaoks," tõdes Pihela ERR-ile.

"Ma ei osanud arvata, et algkõrgus tuleb 1.88, sest kaks aastat tagasi Budapesti MM-il oli algkõrguseks 1.85 ja Pariisi olümpiamängudel samuti 1.85."

Kolmest sooritusest õnnestus hüppetehnika poolest parimana viimane. "Pigem ei leidnud tänastest hüpetest midagi positiivset. Ma olin kuidagi nii pea laiali otsas ja jalad olid pehmed, üldse ei tunnetanud hoojooksu. Täna see 1.88 oli liiga suur amps minu jaoks."

Tänavust hooaega tervikuna kirjeldas Pihela kui kõikuvat. "Nagu ameerika mäed. Hooaja algus oli raske, siis tundus, et nüüd hakkab paremaks minema ja tõesti lootsin, et täna läheb paremini. Aga kahjuks täna hoopis niimoodi. Eks olen ikka uhke, et siia jõudsin, aga natukene pettunud ka."