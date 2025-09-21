X!

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

Kergejõustiku MM
Elisabeth Pihela
Elisabeth Pihela Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kergejõustiku MM

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela jäi kergejõustiku MM-il Tokyos lõppvõistlustel tulemuseta, kui ei suutnud ületada algkõrgust 1.88.

"Eks ma teadsin, et see [1.88] tuleb raske ja on minu jaoks suur eneseületus. Juba proovikatsel tundsin, et see on täna natukene liiga palju minu jaoks," tõdes Pihela ERR-ile.

"Ma ei osanud arvata, et algkõrgus tuleb 1.88, sest kaks aastat tagasi Budapesti MM-il oli algkõrguseks 1.85 ja Pariisi olümpiamängudel samuti 1.85."

Kolmest sooritusest õnnestus hüppetehnika poolest parimana viimane. "Pigem ei leidnud tänastest hüpetest midagi positiivset. Ma olin kuidagi nii pea laiali otsas ja jalad olid pehmed, üldse ei tunnetanud hoojooksu. Täna see 1.88 oli liiga suur amps minu jaoks."

Tänavust hooaega tervikuna kirjeldas Pihela kui kõikuvat. "Nagu ameerika mäed. Hooaja algus oli raske, siis tundus, et nüüd hakkab paremaks minema ja tõesti lootsin, et täna läheb paremini. Aga kahjuks täna hoopis niimoodi. Eks olen ikka uhke, et siia jõudsin, aga natukene pettunud ka."

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

14:24

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

13:36

VAATA OTSE | Pihela jäi finaalis tulemuseta, kes võidab meeste kettaheite? Uuendatud

13:28

VAATA OTSE | Neugebauer ja Owens parandasid odaviskega kullavõimalusi Uuendatud

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

20.09

MM-debütant Mirotvortseva: tegin selle ära!

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

19.09

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol

mm-i loetumad

13:28

VAATA OTSE | Neugebauer ja Owens parandasid odaviskega kullavõimalusi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

13:36

VAATA OTSE | Pihela jäi finaalis tulemuseta, kes võidab meeste kettaheite? Uuendatud

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

sport.err.ee viimased uudised

14:10

VAATA OTSE | Levadia üritab Flora kannul püsida Uuendatud

13:49

Palumets aitas eestlaste duellis väravasööduga oma koduklubi võidule

13:15

Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

20.09

Flora võitis Sappineni hilisest väravast Tammekat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo