Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos sai kuldse duubliga hakkama keenialanna Beatrice Chebet, kes teenis varem võidetud 10 000 meetri jooksu kuldmedali kõrvale 5000 meetri distantsi kuldmedali.

Maailmarekordinaine Chebet tõusis 5000 meetri jooksu finaalis viimasel ringil Budapesti maailmameistri Faith Kipyegoni ja itaallanna Nadia Battocletti seljataha ning tormas lõplikult eest ära finišisirgel, lõpetades ajaga 14.54,36. Kipyegon pidi sarnaselt Pariisi olümpiamängudele leppima Chebeti järel hõbemedaliga (+0,71) ja Battocletti võttis pronksi (+1,06).

25-aastasest Chebetist sai kolmas naine kergejõustiku maailmameistrivõistluste ajaloos, kes saavutanud 5000 ja 10 000 meetri jooksudes kuldse duubli, liitudes etiooplanna Tirunesh Dibaba (Helsinki 2005) ja kaasmaalase Vivian Cheruiyotiga (Daegu 2011).

Meeste 800 meetri distantsil rändas kuldne autasu samuti Keeniasse, kui esikohale tuli Emmanuel Wanyonti MM-rekordi 1.41,86-ga. Tihedas lõpuheitluses kaotas talle vaid nelja sajandikuga alžeerlane Djamel Sedjati, kolmas oli Budapesti maailmameister kanadalane Marco Arop (+0,09).

Naiste odaviske võitis Ecuadori esindaja Juleisy Angulo rahvusrekordiga 65 meetrit ja 12 sentimeetrit. Hõbemedali sai kaela lätlaste medaliarve avanud Anete Sietina (64.64) ja pronksi pälvis austraallanna Mackenzie Little (63.58).

Lisaks selgusid medalivõitjad naiste kuulitõukes ja seitsmevõistluses, kus maailmameistriks tulid vastavalt hollandlanna Jessica Schilder ja ameeriklanna Anna Hall.

Toimetaja: Henrik Laever

