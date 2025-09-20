Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

Kuulitõuke finaali läks avavooru järel juhitima uus-meremaalanna Maddison-Lee Wesche, kes sai kohe kirja 20.06 jaa püsis ainsa 20 meetri piiri alistajana esikohal kuni kuuendate tõugeteni.

Siis tegi aga hollandlanna Jessica Schilder midagi suurepärast, kui saatis kuuli 20 meetri ja 29 sentimeetri kaugusele, kerkides sellega viiendalt kohalt esimeseks. Kahekordne maailmameister, ameeriklanna Chase Jackson tegi samuti kuuendal katsel võimsa tulemuse, kuid jäi Schilderile siiski kaheksa sentimeetriga alla (20.21).

Siis astus ringi veel Wesche, kelle tõuge kandus küll üle 20 meetri, kuid uus-meremaalanna astus üle ning lõpetas ikkagi pronksiga.

Schilder on kahel korral tulnud Euroopa meistriks, kuid maailmameistrivõistlustel oli ta varasemalt pälvinud pronksi (2022. aastal Eugene'is). Hollandlanna on olnud tänavu tõeliselt heas vormis ning uuendanud isiklikke rekordeid nii sees kui õues, teenides ühtlasi Teemantliiga üldvõidu, sisekergejõustiku EM-tiitli ning sisekergejõustiku MM-hõbeda ja nüüd maailmameistrivõistlustel kõige ilusama medali.