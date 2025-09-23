Anna Maria Ceh astus kettaheitetipust abikaasa kaitseks välja

2022. aastal Eugene'is maailmameistriks tulnud ja tunamullu Budapestis MM-hõbeda teeninud Ceh läks pühapäevasele finaalile vastu ühe peamise medalisoosikuna, kuid Tokyo aja järgi hilistel õhtutundidel ja tugevas vihmasajus peetud võistlus kujunes sloveeni jaoks pettumuseks.

Ehkki kuivades oludes peetud kvalifikatsioonis säras Ceh üle 68 meetri pikkuse heitega, siis lõppvõistlustel läks viiest sooritusest mõõtmisele vaid kaks – avavooru tulemus 55.18 ja kolmanda vooru heide 63.07. Kokkuvõttes sai 26-aastane Ceh kaheksanda koha.

Finaali järel selgitas Cehi eestlannast abikaasa Anna Maria, kellele kuulub vasaraheites Eesti läbi aegade teine tulemus, ootamatult tagasihoidliku tulemuse tagamaid. Tema sõnul oli Kristjan MM-il suurepärases vormis, kuid finaalis said saatuslikuks valed jalanõud.

"Eellaager sujus paremini, kui oleksime iial osanud loota. Kvalifikatsioon oli lihtne. Võite näpuga näidata, aga tõsiasi on see, et võimatu on heita, kui sinu jalatsid ei haardu. Ainsad sportlased, kellel olid sobivad jalatsid, lõpetasid esikolmikus. Ma ei väida, et tingimused olid võistlejatel erinevad. Need olid kõigile samad, aga kõigil ei olnud samasuguseid jalatseid," kirjutas Anna Maria Ceh oma Instagrami kontol.

"Kindlasti ei ürita ma pisendada kellegi teise saavutusi või tulemusi. Müts maha kõikide kettaheitjate ees. Mehed suutsid väga rasketes oludes anda endast parima ja medalile tulla. Meie proovisime kolme erinevat paari jalatseid, aga mitte ükski neist ei sobinud," lisas ta.

Kriitikutele vastates tõi eestlanna välja veel mõned nüansid. Näiteks ei tohtinud Kristjan laenata sobivaid jalanõusid sponsorlepingu tõttu. "See ei olnud tema tegelik vorm. Vorm ei kao üleöö. Me ei teinud ettevalmistuse jooksul ühtegi viga, see oli ideaalne. Ma ei väida, et Kristjan oleks pidanud kindlasti võitma, vaid tahan ainult öelda, et tal oleks [õigete jalanõudega] olnud võimalus medali nimel võidelda."

Tokyo olümpiastaadion on varemgi Kristjan Cehile kibedat kaotusevalu tekitanud, sest neli aastat tagasi seal toimunud olümpiamängudel jäi ta medalist vaid 70 sentimeetri kaugusele. Olümpiavõitjaks tuli toona rootslane Daniel Stahl, kes võidutses ka pühapäeval.