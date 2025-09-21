X!

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

Kergejõustiku MM
Cole Hocker.
Cole Hocker.
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku MM-il Tokyos meeste 1500 meetri jooksus disklahvi saanud ameeriklane Cole Hocker lunastas end pühapäeval 5000 meetri jooksu finaalis.

Hocker püsis suurema osa jooksust juhtgrupis, kus dikteerisid tempot koondisekaaslane Grant Fisher ja etiooplane Hagos Gebrhiwet. Paar ringi enne lõppu tõstis tempot ka Jakob Ingebrigtsen, kuid Hocker tegi lõpusirgel metsiku spurdi ja teenis oma esimese MM-tiitli ajaga 12.58,30.

Hõbemedalile tuli Belgia esindaja Isaac Kimeli (+0,48) ja pronksi pälvis värske 10 000 meetri jooksu maailmameister prantslane Jimmy Gressier (+1,03). Fisher lõpetas kaheksandana (+2,49), Ingebrigtsen oli kümnes (+3,70) ja Gebrhiwet 13. (+8,72).

Naiste 800 meetri jooksu võitis üllatuslikult keenialanna Lilian Odira, kes napsas kuldmedali MM-rekordiga 1.54,52. Seejuures püsis eelmine rekordtulemus alates 1983. aastast. Kahvatumad medalid said kaela britid Georgia Hunter-Bell (+0,28) ja võistluseelne kullasoosik Keely Hodgkinson (+0,29).

Toimetaja: Henrik Laever

Toimetaja: Henrik Laever

