X!

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

Kergejõustiku MM
{{1758435780000 | amCalendar}}
Elisabeth Pihela.
Elisabeth Pihela. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos ei suutnud Elisabeth Pihela naiste kõrgushüppe lõppvõistlusel ületada algkõrgust 1.88.

Pihela ei suutnud finaalis ületada algkõrgust 1.88 ning tema lõppkohaks jäi 16. "Eks ma teadsin, et see [1.88] tuleb raske ja on minu jaoks suur eneseületus. Juba proovikatsel tundsin, et see on täna natukene liiga palju minu jaoks," tõdes Pihela ERR-ile.

Maailmameistriks krooniti alati rõõmsameelne austraallanna Nicola Olyslagers, kes alistas ainsana kõrguse 2.00 esimesel katsel. Poolatar Maria Zodzik viis oma isikliku rekordi 2.00 peale, kui ületas selle kolmandal katsel ning sai kaela hõbemedali.

Pronksmedalit jäid jagama maailmarekordiomanik ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh ja serblanna Angelina Topic. Mõlemad said 1.97-st jagu esimese hüppega, kuid enamaks võimelised ei olnud.

Teatejooksudes sai USA neljast võimalikust kullast kolm. Naiste 4 x 100 meetri võitsid Melissa Jefferson - Wooden, Twanisha Terry, Kayla White ja Sha'Carri Richardson (41,75), teiseks tuli Jamaica (41,79) ja kolmandaks Saksamaa (41,87). Meeste samal alal võidutsesid Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey ja Noah Lyles (37,29), teiseks tuli Kanada (37,55) ja kolmandaks rahvusrekordi püstitanud Holland (37,18).

Ameeriklannad Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler ja Sydney McLaughlin-Levrone võitsid ka 4 x 400 meetri teatejooksu ajaga 3.16,61, mis tähistab MM-ide rekordit. Teiseks tuli Jamaica (3.19,25) ja kolmandaks Holland (3.20,18).

Ainsana jäi USA kullata meeste 4 x 400 meetri jooksus, kus võidutses Botswana (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi; 2.57,76). USA piirdus hõbedaga (2.57,83) ja pronksile jooksis Lõuna-Aafrika (2.57,83).

Vihma tõttu pikale veninud õhtu lõpetas meeste kettaheide, kus oma viimases voorus heidetud hooaja tippmargiga võttis kuldmedali rootslane Daniel Stahl (70.47). Hõbedale kukkus leedulane Mykolas Alekna (67.84) ja kolmanda koha sai Samoa esindaja Alex Rose (66.96).

Neile järgnesid Matthew Denny (Austraalia; 65.57), Mario Alberto Diaz (Kuuba; 64.71), Andrius Gudžius (Leedu; 63.43), Martynas Alekna (Leedu; 63.34) ja Kristjan Ceh (Sloveenia; 63.07).

Enne võistlust:

Pihela ületas kvalifikatsioonis nii algkõrguse 1.83 kui sellele järgnenud 1.88 esimese katsega. Samast kõrgusest sai eestlanna tänavu suvel kahel korral üle, sisetingimustes oli tema hooaja parimaks tulemuseks EM-il hüpatud 1.89.

Järgmise kõrguse ehk 1.92 alistamisega oleks 21-aastane eestlanna korranud oma isiklikku rekordit, ent latt tuli kolmel korral alla. Sellele vaatamata õnnestus Pihelal tagada koht finaalis.

"1.83 ja 1.88 olid väga ilusad hüpped, 1.92 esimene katse oli ka päris kena, aga siis võib-olla pika ootamise tõttu lagunes hoojooks ära. Vihm mind väga ei mõjutanud, tundsin end väga hästi. Arvan, et ma olen praegu oma parimas vormis," sõnas Pihela kvalifikatsiooni järel.

Väljakualadest selgub maailmameister ka meeste kettaheites, kus on soosikuteks leedulane Mykolas Alekna, austraallane Matthew Denny, sloveen Kristjan Ceh ja rootslane Daniel Stahl.

Maailmameistrivõistlused kulmineeruvad meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksudega.

Ajakava:

11.35 M 10-võistlus: odaviske A-grupp (Erm, Tilga)
12.47 M 10-võistlus: odaviske B-grupp (Erm, Tilga)
13.05 N kõrgushüppe finaal (Pihela)
13.35 N 800 m jooksu finaal
13.47 M 5000 m jooksu finaal
14.10 M kettaheite finaal
14.20 M 4x400 m teatejooksu finaal
14.35 N 4x400 m teatejooksu finaal
14.49 M 10-võistlus: 1500 m jooks (Erm, Tilga)
15.06 N 4x100 m teatejooksu finaal
15.20 M 4x100 m teatejooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

17:12

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

14:59

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

14:54

Hocker lunastas end 5000 meetri jooksu kuldmedaliga

14:24

Pihela: tõesti lootsin, et täna läheb paremini

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Chebet alistas 5000 meetri jooksus Kipyegoni, Läti avas medaliarve

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Hollandlanna napsas viimase tõukega MM-tiitli

20.09

MM-debütant Mirotvortseva: tegin selle ära!

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Mirotvortseva sai Tokyos tiitlivõistluste debüüdil 38. koha

mm-i loetumad

14:59

Põnev jooks tõi kümnevõistluse MM-tiitli Neugebauerile, Erm viies Uuendatud

17:12

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

20.09

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse Uuendatud

20.09

Hall tuli seitsmevõistluses maailmameistriks, välja jagati kaks pronksi

20.09

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

20.09

Avapäevaga rahul Erm: enne teivashüppe tulemusi ei oska midagi öelda!

20.09

Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

20.09

Tilga kõrgushüppest: olen varem ka nullile jäänud, aga see oli šokeeriv

20.09

Warholm vigastas MM-il säärt: amputeerima õnneks ei pea

sport.err.ee viimased uudised

16:41

Levadia kaotas Kaljule ja tiitel kipub minema libisema Uuendatud

16:15

Verstappenile teine võit järjest, Piastri võistlus lõppes kiirelt

13:49

Palumets aitas eestlaste duellis väravasööduga oma koduklubi võidule

13:15

Berliinis sündis maratonijooksu maailma hooaja tippmark

12:29

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

11:59

Toijala Euroopa klubidega mängimisest: füüsilisuses kaotame päris palju

10:56

Naiste hokiliigas võidutsesid Everest ja Säde

10:29

Mäeuibo sõitis end mäestlaskumise MK-etapil esikümnesse

09:53

Liverpool jätkas võidukalt, Man Utd alistas kahe punase kaardiga mängus Chelsea

08:55

Sander Raieste sai Murcia särgis käe valgeks

08:32

Heiko Rannula: treenerina tahaks juba täiuslikku mängupilti näha

08:04

Tartu Bigbank võitis Balti superkarika

20.09

Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

20.09

Legiaga liitunud Tass: oleme mängupildi saanud hästi jooksma

20.09

Šveitsis hooaega hiilgavalt alustanud Käit: fännidele oli see pigem üllatus

20.09

Tartu Rattamaratoni uus distants tekitas eriarvamusi

20.09

ETV spordisaade, 20. september

20.09

Kullamäe naasis Leedus platsile kaotusega

20.09

Werder kaotas koduväljakul, Kane säras kübaratrikiga

20.09

Viljandi HC alustas Balti liigat kaotusega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo