Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl

Pihela ei suutnud finaalis ületada algkõrgust 1.88 ning tema lõppkohaks jäi 16. "Eks ma teadsin, et see [1.88] tuleb raske ja on minu jaoks suur eneseületus. Juba proovikatsel tundsin, et see on täna natukene liiga palju minu jaoks," tõdes Pihela ERR-ile.

Maailmameistriks krooniti alati rõõmsameelne austraallanna Nicola Olyslagers, kes alistas ainsana kõrguse 2.00 esimesel katsel. Poolatar Maria Zodzik viis oma isikliku rekordi 2.00 peale, kui ületas selle kolmandal katsel ning sai kaela hõbemedali.

Pronksmedalit jäid jagama maailmarekordiomanik ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh ja serblanna Angelina Topic. Mõlemad said 1.97-st jagu esimese hüppega, kuid enamaks võimelised ei olnud.

Teatejooksudes sai USA neljast võimalikust kullast kolm. Naiste 4 x 100 meetri võitsid Melissa Jefferson - Wooden, Twanisha Terry, Kayla White ja Sha'Carri Richardson (41,75), teiseks tuli Jamaica (41,79) ja kolmandaks Saksamaa (41,87). Meeste samal alal võidutsesid Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey ja Noah Lyles (37,29), teiseks tuli Kanada (37,55) ja kolmandaks rahvusrekordi püstitanud Holland (37,18).

Ameeriklannad Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler ja Sydney McLaughlin-Levrone võitsid ka 4 x 400 meetri teatejooksu ajaga 3.16,61, mis tähistab MM-ide rekordit. Teiseks tuli Jamaica (3.19,25) ja kolmandaks Holland (3.20,18).

Ainsana jäi USA kullata meeste 4 x 400 meetri jooksus, kus võidutses Botswana (Lee Bhekempilo Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori, Busang Collen Kebinatshipi; 2.57,76). USA piirdus hõbedaga (2.57,83) ja pronksile jooksis Lõuna-Aafrika (2.57,83).

Vihma tõttu pikale veninud õhtu lõpetas meeste kettaheide, kus oma viimases voorus heidetud hooaja tippmargiga võttis kuldmedali rootslane Daniel Stahl (70.47). Hõbedale kukkus leedulane Mykolas Alekna (67.84) ja kolmanda koha sai Samoa esindaja Alex Rose (66.96).

Neile järgnesid Matthew Denny (Austraalia; 65.57), Mario Alberto Diaz (Kuuba; 64.71), Andrius Gudžius (Leedu; 63.43), Martynas Alekna (Leedu; 63.34) ja Kristjan Ceh (Sloveenia; 63.07).

Enne võistlust:

Pihela ületas kvalifikatsioonis nii algkõrguse 1.83 kui sellele järgnenud 1.88 esimese katsega. Samast kõrgusest sai eestlanna tänavu suvel kahel korral üle, sisetingimustes oli tema hooaja parimaks tulemuseks EM-il hüpatud 1.89.

Järgmise kõrguse ehk 1.92 alistamisega oleks 21-aastane eestlanna korranud oma isiklikku rekordit, ent latt tuli kolmel korral alla. Sellele vaatamata õnnestus Pihelal tagada koht finaalis.

"1.83 ja 1.88 olid väga ilusad hüpped, 1.92 esimene katse oli ka päris kena, aga siis võib-olla pika ootamise tõttu lagunes hoojooks ära. Vihm mind väga ei mõjutanud, tundsin end väga hästi. Arvan, et ma olen praegu oma parimas vormis," sõnas Pihela kvalifikatsiooni järel.

Väljakualadest selgub maailmameister ka meeste kettaheites, kus on soosikuteks leedulane Mykolas Alekna, austraallane Matthew Denny, sloveen Kristjan Ceh ja rootslane Daniel Stahl.

Maailmameistrivõistlused kulmineeruvad meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksudega.

Ajakava:

11.35 M 10-võistlus: odaviske A-grupp (Erm, Tilga)

12.47 M 10-võistlus: odaviske B-grupp (Erm, Tilga)

13.05 N kõrgushüppe finaal (Pihela)

13.35 N 800 m jooksu finaal

13.47 M 5000 m jooksu finaal

14.10 M kettaheite finaal

14.20 M 4x400 m teatejooksu finaal

14.35 N 4x400 m teatejooksu finaal

14.49 M 10-võistlus: 1500 m jooks (Erm, Tilga)

15.06 N 4x100 m teatejooksu finaal

15.20 M 4x100 m teatejooksu finaal