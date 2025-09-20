X!

USA teatemeeskond saab pühapäeval uue võimaluse

Kergejõustiku MM
{{1758377940000 | amCalendar}}
Jenoah McKiver ja Demarius Smith.
Jenoah McKiver ja Demarius Smith. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos jäi laupäeval meeste 4x400 meetri teatejooksus üllatuslikult finaali ukse taha kahe aasta tagune maailmameister ja valitsev olümpiavõitja USA. Võistluse järel esitasid ameeriklased protesti, mis rahuldati ning pühapäeval osaletakse kordusjooksus.

Budapesti MM-il võidukasse nelikusse kuulunud meestest startis laupäeval Tokyos Christopher Bailey, lisaks oli stardis Pariisis koos Baileyga olümpiavõitjaks tulnud Bryce Deadmon.

Esimese kahe vahetuse järel oli USA grupi tagaotsas ja segadus teise vahetuse üleandmisel süvendas niigi täbarat seisu. Ankrumees Jenoah McKiver suutis küll viimasel ringil jõulise tõusu teha, kuid ületas lõpujoone alles kuuendana (3.01,06).

Esikoha teenis Lõuna-Aafrika Vabariik (2.58,81), teine oli Katar (3.00,15) ja kolmas Holland (3.00,23).

Võistluse järel esitasid USA ja Keenia koondised ametliku protesti, sest mõlema hinnangul läks võistlus nihu kõrvalrajal jooksnud Zambia koondise tõttu. Rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) rahuldas protesti ning pühapäeval võistlevad ameeriklased ja keenialased omavahel kordusjooksus, et välja selgitada üheksas finalist.

Teises eeljooksus moodustasid esikolmiku Botswana (2.57,68), Belgia (2.57,98) ja Suurbritannia (2.58,11). Aegade põhjal jõudsid finaali veel Jamaica (2.59,13) ja Portugal (2.59,70).

Naiste eelvõistlusel läks ameeriklastel märksa paremini – Alexis Holmes, Rosey Effiong, Quanera Hayes ja Britton Wilson jooksid välja maailma hooaja tippmargi 3.22,53. Finaali pääsesid veel Jamaica, Norra, Belgia, Hollandi, Prantsusmaa, Poola ja Itaalia esindused.

Meeste ja naiste 4x400 meetri jooksu finaalid toimuvad pühapäeval.

Toimetaja: Henrik Laever

