Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol

Naiste 200 meetri jooksu võitis maailma hooaja tippmargi 21,68-ga Melissa Jefferson-Wooden, kes oli varem triumfeerinud ka kaks korda lühemas sprindis. Veidi üllatuslikult tuli hõbedale britt Amy Hunt (22,14) ja pronksi sai jamaikalanna Shericka Jackson (22,18).

Meeste samal distantsil triumfeeris neljandat MM-i järjest Noah Lyles (USA; 19,52), kelle kannul said medalid ka koondisekaaslane Kenneth Bednarek (19,58) ja Jamaica sprinter Bryan Levell, kes püstitas isikliku rekordi 19,64. Vaid sajandikuga jäeti medalita Botswana sprinter Letsile Tebogo (19,65).

Naiste 400 meetri tõkkejooksu võitis hollandlanna Femke Bol maailma hooaja tippmargiga 51,54. Hõbedale tuli ameeriklanna Jasmine Jones isikliku rekordiga 52,08 ja pronksile rahvusrekordi püstitanud slovakitar Emma Zapletalova (53,00).

Pariisi olümpiavõitja Rai Benjamin (USA) võitis meeste 400 meetri tõkkejooksu oma hooaja tippmargiga 46,52. Teiseks tuli brasiillane Alison Dos Santos (46,84) ja kolmandaks Katari esindaja Abderrahman Samba (47,06). Karsten Warholm (47,58) pidi leppima Nigeeria rekordi 47,11 püstitanud Ezekiel Nathanieli järel alles viienda kohaga.

Maailma hooaja tippmarki sai näha ka meeste kolmikhüppes. Pedro Pichardo (Portugal) teenis oma teise MM-kulla viimases voorus hüpatud 17.91-ga. Hõbedale tuli isikliku rekordiga 17.64 itaallane Andrea Dallavalle ja pronksi sai Kuuba kolmikhüppaja Lazaro Martinez (17.49).

Enne võistlust

Reedel tehti Tokyos algust seitsmevõistlusega, kuid eestlanna Pippi Lotta Enoki võistlus ebaõnnestus, kui ta ei saanudki kõrgushüppes tulemust kirja.

Seitsmevõistlus kulmineerub laupäeval, kuid reedel selguvad maailmameistrid viiel alal. Esmalt meeste kolmikhüppes, kus finaali pääsesid Tokyo olümpiavõitja Pedro Pichardo ning Pariisi olümpiapronks Andy Diaz. Lisaks pakuvad konkurentsi tunamullune maailmameister Hugues Fabrice Zango ja toona hõbeda pälvinud Lazaro Martinez.

Järgmiseks medalialaks on 400 meetri tõkkejooksud, kus meestest on selge favoriit Karsten Warholm, kuid sel hooajal on head hoogu näidanud ka Rai Benjamin ning Alison dos Santos. Naiste seas on pakkudel hollandlanna Femke Bol, kes jahib oma teist järjestikust MM-tiitlit.

Päeva lõpetavad meeste ja naiste 200 meetri jooksu finaalid. Meeste seas on joonel poolfinaalis suurepärase hooaja tippmargi (19,51) jooksnud kolmekordne maailmameister Noah Lyles, kuid võitu jahivad ka olümpiavõitja Letsile Tebogo, Kenneth Bednarek ja tähelendu tegev jamaicalane Bryan Levell. Naiste arvestuses on finaalis tugevad ameeriklannad Melissa Jefferson-Wooden ja Mckenzie Long, aga kahekordne maailmameister Shericka Jackson ning 2019. aastal MM-tiitli pälvinud Dina Asher-Smith.

Lisaks tasub silma peal hoida 1500 meetri distantsil ebaõnnestunud Norra jooksutähel Jakob Ingebrigtsenil, kes otsustas siiski 5000 meetri distantsil võistelda.

Ajakava:

11.30-11.50 ETV ja sport.err.ee

12.20-16.30 ETV ja sport.err.ee

11.33 N 7-võistlus: 100 jooks (Enok)

12.20 N 7-võistlus: kõrgushüpe (Enok)

13.30 N odaviske kvalifikatsiooni A-grupp

14.00 M 5000 m jooksu 1. ring

14.30 N 7-võistlus: kuulitõuge (Enok)

14.43 N 800 m jooksu poolfinaal

14.50 M kolmikhüppe finaal

15.00 N odaviske kvalifikatsiooni B-grupp

15.15 M 400 m tõkkejooksu finaal

15.27 N 400 m tõkkejooksu finaal

15.38 N 7-võistlus: 200 m jooks (Enok)

16.06 M 200 m jooksu finaal

16.22 N 200 m jooksu finaal