X!

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol

Kergejõustiku MM
{{1758258300000 | amCalendar}}
Melissa Jefferson-Wooden
Melissa Jefferson-Wooden Autor/allikas: SCANPIX / AP
Kergejõustiku MM

Tokyo maailmameistrivõistlustel selgus reedel viis maailmameistrit, neist kolm said kirja ka maailma hooaja tippmargi. Mõlemad 200 meetri jooksu kullasid läksid Ameerika Ühendriikide sportlastele.

Naiste 200 meetri jooksu võitis maailma hooaja tippmargi 21,68-ga Melissa Jefferson-Wooden, kes oli varem triumfeerinud ka kaks korda lühemas sprindis. Veidi üllatuslikult tuli hõbedale britt Amy Hunt (22,14) ja pronksi sai jamaikalanna Shericka Jackson (22,18).

Meeste samal distantsil triumfeeris neljandat MM-i järjest Noah Lyles (USA; 19,52), kelle kannul said medalid ka koondisekaaslane Kenneth Bednarek (19,58) ja Jamaica sprinter Bryan Levell, kes püstitas isikliku rekordi 19,64. Vaid sajandikuga jäeti medalita Botswana sprinter Letsile Tebogo (19,65).

Naiste 400 meetri tõkkejooksu võitis hollandlanna Femke Bol maailma hooaja tippmargiga 51,54. Hõbedale tuli ameeriklanna Jasmine Jones isikliku rekordiga 52,08 ja pronksile rahvusrekordi püstitanud slovakitar Emma Zapletalova (53,00).

Pariisi olümpiavõitja Rai Benjamin (USA) võitis meeste 400 meetri tõkkejooksu oma hooaja tippmargiga 46,52. Teiseks tuli brasiillane Alison Dos Santos (46,84) ja kolmandaks Katari esindaja Abderrahman Samba (47,06). Karsten Warholm (47,58) pidi leppima Nigeeria rekordi 47,11 püstitanud Ezekiel Nathanieli järel alles viienda kohaga.

Maailma hooaja tippmarki sai näha ka meeste kolmikhüppes. Pedro Pichardo (Portugal) teenis oma teise MM-kulla viimases voorus hüpatud 17.91-ga. Hõbedale tuli isikliku rekordiga 17.64 itaallane Andrea Dallavalle ja pronksi sai Kuuba kolmikhüppaja Lazaro Martinez (17.49).

Enne võistlust

Reedel tehti Tokyos algust seitsmevõistlusega, kuid eestlanna Pippi Lotta Enoki võistlus ebaõnnestus, kui ta ei saanudki kõrgushüppes tulemust kirja.

Seitsmevõistlus kulmineerub laupäeval, kuid reedel selguvad maailmameistrid viiel alal. Esmalt meeste kolmikhüppes, kus finaali pääsesid Tokyo olümpiavõitja Pedro Pichardo ning Pariisi olümpiapronks Andy Diaz. Lisaks pakuvad konkurentsi tunamullune maailmameister Hugues Fabrice Zango ja toona hõbeda pälvinud Lazaro Martinez.

Järgmiseks medalialaks on 400 meetri tõkkejooksud, kus meestest on selge favoriit Karsten Warholm, kuid sel hooajal on head hoogu näidanud ka Rai Benjamin ning Alison dos Santos. Naiste seas on pakkudel hollandlanna Femke Bol, kes jahib oma teist järjestikust MM-tiitlit.

Päeva lõpetavad meeste ja naiste 200 meetri jooksu finaalid. Meeste seas on joonel poolfinaalis suurepärase hooaja tippmargi (19,51) jooksnud kolmekordne maailmameister Noah Lyles, kuid võitu jahivad ka olümpiavõitja Letsile Tebogo, Kenneth Bednarek ja tähelendu tegev jamaicalane Bryan Levell. Naiste arvestuses on finaalis tugevad ameeriklannad Melissa Jefferson-Wooden ja Mckenzie Long, aga kahekordne maailmameister Shericka Jackson ning 2019. aastal MM-tiitli pälvinud Dina Asher-Smith.

Lisaks tasub silma peal hoida 1500 meetri distantsil ebaõnnestunud Norra jooksutähel Jakob Ingebrigtsenil, kes otsustas siiski 5000 meetri distantsil võistelda.

Ajakava:

11.30-11.50 ETV ja sport.err.ee
12.20-16.30 ETV ja sport.err.ee

11.33 N 7-võistlus: 100 jooks (Enok)
12.20 N 7-võistlus: kõrgushüpe (Enok)
13.30 N odaviske kvalifikatsiooni A-grupp
14.00 M 5000 m jooksu 1. ring
14.30 N 7-võistlus: kuulitõuge (Enok)
14.43 N 800 m jooksu poolfinaal
14.50 M kolmikhüppe finaal
15.00 N odaviske kvalifikatsiooni B-grupp
15.15 M 400 m tõkkejooksu finaal
15.27 N 400 m tõkkejooksu finaal
15.38 N 7-võistlus: 200 m jooks (Enok)
16.06 M 200 m jooksu finaal
16.22 N 200 m jooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

15:05

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

14:53

Erm: rekordiga võib olla pettunud ja halva tulemusega võib rahul olla

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

17.09

1500 meetri kuldmedal läks Kerri trauma järel Portugali

mm-i loetumad

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

18.09

Kolmikhüppe kuninganna pikk valitsemisaeg lõppes Tokyos

18.09

VIDEO | Sydney McLaughlin-Levrone ohustas 40 aasta vanust maailmarekordit

18.09

Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

sport.err.ee viimased uudised

14:25

Karelson pidi MM-il Pariisi olümpiapronksi paremust tunnistama Uuendatud

13:57

Kubassova ja Ferencvaros kukkusid uhiuude eurosarja

12:08

Uuring: pealöök kahjustab hobijalgpalluri aju ka peapõrutuseta

11:57

Welco nõukogu esimees treenerite palgatõusust: nad rõõmust lakke ei hüpanud

11:14

Reinbok: otsisime sitkeid ja võitluslikke mängijaid

10:41

EM-medalit jahtiv Zirk plaanib oktoobri lõpus võistlustulle naasta

10:03

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

18.09

Kotsari koduklubi kaotas ka Kalev/Cramole

18.09

Eesti jalgpallikoondis kukkus FIFA edetabelis, esikoha hõivas Hispaania

18.09

Tiitlikaitsja Itaalia pääses sõelmängudele, olümpiavõitja langes konkurentsist

18.09

Rahvusvahelise autoliidu presidendiks pürgib 28-aastane šveitslanna

18.09

Team Estonia saab riigilt kaks miljonit eurot lisaraha

18.09

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo