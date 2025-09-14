X!

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud

Kergejõustiku MM
Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Kergejõustiku MM

Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel ei õnnestunud võistluspausilt naasnud 1500 m Tokyo olümpiavõitjal, norralasel Jakob Ingebrigtsenil sel distantsil MM-il eeljooksust edasi pääseda.

Viimati märtsis võistelnud Ingebrigtsen pidi viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, finišeerides ajaga 3.37,84. Poolfinaali pääsesid iga eeljooksu kuus paremat, Ingebrigtsen jäi edasipääsust 52 sajandiku kaugusele. Seega ei õnnestu Ingebrigtsenil sel korral puuduolevat kulda püüda, nimelt on tal varasemast sellelt distantsilt küll Tokyo olümpiakuld, aga MM-idelt on ta saanud kaks hõbedat.

Nelja eeljooksu peale näitas parimat aega eelmise MM-i pronksimees, norralane Narve Gilje Nordas, kes jooksis ajaga 3.35,90. Kindlalt pääses edasi ka tiitlikaitsja Josh Kerr, kes jooksis eeljooksus 3.35,98.

Naiste vasaraheites täitis kvalifikatsiooninormi 74.00 neli naist – esimeses grupis heitis Silja Kosonen 75.88 ja ameeriklanna DeAnna Price 74.99, teises grupis tegi kanadalanna Camryn Rogers avakatsel 77.52-meetrise heite, hiinlanna Zhao Jie sai kirja 74.52. Viimasena pääses lõppvõistlusele iirlanna Nicola Tuthill, kes heitis 70.70.

Naiste 100 m tõkkejooksus soosikud eeljooksudes ei vääratanud, kiireimat aega näitas jamaikalanna Danielle Williams 12,40-ga.

Toimetaja: ERR Sport





