Alaliit kinnitas Jakob Ingebrigtseni osalemist 5000 meetri jooksus

Kergejõustiku MM
Jakob Ingebrigtsen.
Jakob Ingebrigtsen. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Kergejõustiku MM

Norra kergejõustikuliidu spordidirektor Erlend Slokvik kinnitas, et jooksutäht Jakob Ingebrigtsen osaleb reedel meeste 5000 meetri jooksu eelvoorus.

24-aastane kahekordne olümpiavõitja võistles viimati märtsis ning pidi Tokyos 1500 meetri distantsil viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, mis ei viinud teda finaali. 5000 meetris võistles Ingebrigtsen viimane kord enam kui aasta tagasi.

Tema vanem vend Filip rääkis teisipäeval kodumaa meediale, et Jakobi osalemine reedel toimuvas 5000 meetri jooksu eelvoorus on kahtluse all, kuid kolmapäeval andis selle distantsi valitsev maailmameister alaliidule korralduse teda reedeks üles anda.

"Mulle öeldi, et ma pean Jakobi registreerima ja nii ma tegingi. Viimased paar päeva on läinud hästi, nii et praegu tundub, et ta on stardiks valmis," ütles Slokvik NRK-le.

"Teisipäeval tegi ta väga hea treeningu, mis näitas, et füüsiliselt on ta heas seisus," selgitas Norra koondise arst Ove Talsnes. "Küsimus on pigem selles, kui palju kannavalu teda jooksu ajal mõjutab. Vähemalt eilse treeningu põhjal see ei seganud teda."

Talsnesi arvates ei piirdunud Ingebrigtsen 1500 meetri jooksus eelvooruga vigastuse tõttu. "Mina ei usu, et see teda tagasi hoidis. Pigem oli üks nendest päevadest, kus keha ei tööta, ilma, et me täpselt teaks miks. Mõnikord on ka selliseid päevi," märkis ta.

Meeste 5000 meetri jooksu eelvõistlus algab reedel Eesti aja järgi kell 14.05.

Toimetaja: Henrik Laever

