X!

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

Kergejõustik
Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Inpho Photography
Kergejõustik

Norra kergejõustikutähe Jakob Ingebrigtseni vanema venna Filipi sõnul ei ole 5000 meetri jooksu valitsev maailmameister otsustanud, kas kaitseb Tokyos oma tiitlit või mitte.

24-aastane kahekordne olümpiavõitja võistles viimati märtsis ning pidi Tokyos 1500 meetri distantsil viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, mis ei viinud teda finaali. 5000 meetris võistles Ingebrigtsen viimane kord enam kui aasta tagasi.

"Tal on vaja treeningul tunda end paremini kui pühapäeval. Tal on veel mõned päevad aega otsustada. Motivatsiooni tal jagub ning ta tahab joosta, aga kui asi on nii lootusetu kui pühapäeval, siis ei ole väga palju midagi teha," rääkis tema vend ning treeninggruppi kuuluv Filip Ingebrigtsen.

Norra väljaande VG teatel jooksis Ingebrigtsenil teisipäeval Tokyos intervalle ning ta vihjas ka sotsiaalmeedias, et tuleb ikkagi 5000 meetri eeljooksuks rajale. "Jakob tegeleb oma treeningutega ise ja me oleme nii-öelda sparringupartneriteks. Hoolitsen selle eest, et ta ei võtaks ebavajalikke riske, me vestleme ja mõtleme koos, mis on head otsused, aga lõppude lõpuks langetab viimase otsuse tema," kommenteeris vend Filip.

NRK kergejõustikukommentaatori, Atlanta olümpiamängudel 800 meetri jooksus kulla võitnud Vebjörn Rodali sõnul oleks Ingebrigtsen pidanud pärast ebaõnnestunud 1500 meetri starti MM-i pooleli jätma. "Kui ta ei ole parem kui 1500 meetris, siis miks seda teha? Mis sellest kasu on? See ei pruugi olla tema mentaliteedile hea, ta pole millegi sellisega harjunud. Et Jakob võidaks 5000 meetris kulla, üllataks mind. Pärast seda, mida nägime 1500 meetris, oleksin tagasi koju lennanud," kommenteeris Rodal.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

19:30

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

15.09

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15.09

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha Uuendatud

15.09

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

15.09

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

15.09

VIDEO | Duplantis püstitas 14. maailmarekordi

15.09

VIDEO | Fotofiniš soosis Tansaania maratoonarit

15.09

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

15.09

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

15.09

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

15.09

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

14.09

Hussar: viimasel kilomeetril oli Eesti rahvas raja ääres minuga kaasas

14.09

VIDEO | Tokyo MM-i 100 meetri jooksu finaalid ei valmistanud pettumust

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas

14.09

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

14.09

VIDEO | Naiste maraton sai Tokyos vägeva lõpplahenduse, pronksmedalist oli hämmingus

14.09

Tallinna maratoni üldvõit rändas Keeniasse, Hussar parima eestlasena neljas

14.09

Latsepov valmistus Tokyo kuumuseks eestlaslikul moel

sport.err.ee uudised

20:01

Soome võrkpallikoondis üllatas MM-il olümpiavõitjat

19:30

Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

18:41

Eesti Invaspordi Liit ühines Eesti Paralümpiakomiteega

18:25

Maffia segab nelja aasta eest Serie A-s mänginud Itaalia klubi tööd

17:38

Seeman pääses Portugalis üksikmängus põhiturniirile

16:53

Tõkkejooksu valitseja jäi finaalist välja, põneva kõrgushüppe võitis Kerr Uuendatud

16:22

Trans võõrustab UEFA noorteliiga avakohtumises Fääri saarte meistrit

15:44

Ametlik: Drell jätkab karjääri Hispaania kõrgliigas

15:12

Jürgenson ja Lesk teenisid Hispaania meistrivõistluste etapil võidu

14:44

Pajur teenis Prantsusmaa karika etapil viienda koha

14:11

Toijala Kotsari õlavigastusest: Jaapanis käib see protsess teistmoodi

13:06

Tasuta treeningud tõid suvel sportima 450 Tallinna noort

12:29

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

12:07

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:00

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist Uuendatud

10:58

Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo