Filip Ingebrigtsen: Jakob ei ole otsustanud, kas jookseb 5000 meetrit

Norra kergejõustikutähe Jakob Ingebrigtseni vanema venna Filipi sõnul ei ole 5000 meetri jooksu valitsev maailmameister otsustanud, kas kaitseb Tokyos oma tiitlit või mitte.

24-aastane kahekordne olümpiavõitja võistles viimati märtsis ning pidi Tokyos 1500 meetri distantsil viimases eeljooksus leppima kaheksanda kohaga, mis ei viinud teda finaali. 5000 meetris võistles Ingebrigtsen viimane kord enam kui aasta tagasi.

"Tal on vaja treeningul tunda end paremini kui pühapäeval. Tal on veel mõned päevad aega otsustada. Motivatsiooni tal jagub ning ta tahab joosta, aga kui asi on nii lootusetu kui pühapäeval, siis ei ole väga palju midagi teha," rääkis tema vend ning treeninggruppi kuuluv Filip Ingebrigtsen.

Norra väljaande VG teatel jooksis Ingebrigtsenil teisipäeval Tokyos intervalle ning ta vihjas ka sotsiaalmeedias, et tuleb ikkagi 5000 meetri eeljooksuks rajale. "Jakob tegeleb oma treeningutega ise ja me oleme nii-öelda sparringupartneriteks. Hoolitsen selle eest, et ta ei võtaks ebavajalikke riske, me vestleme ja mõtleme koos, mis on head otsused, aga lõppude lõpuks langetab viimase otsuse tema," kommenteeris vend Filip.

NRK kergejõustikukommentaatori, Atlanta olümpiamängudel 800 meetri jooksus kulla võitnud Vebjörn Rodali sõnul oleks Ingebrigtsen pidanud pärast ebaõnnestunud 1500 meetri starti MM-i pooleli jätma. "Kui ta ei ole parem kui 1500 meetris, siis miks seda teha? Mis sellest kasu on? See ei pruugi olla tema mentaliteedile hea, ta pole millegi sellisega harjunud. Et Jakob võidaks 5000 meetris kulla, üllataks mind. Pärast seda, mida nägime 1500 meetris, oleksin tagasi koju lennanud," kommenteeris Rodal.