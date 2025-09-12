X!

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile

Korvpalli Eesti koondis
Maik-Kalev Kotsar
Maik-Kalev Kotsar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Õlavigastuse tõttu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirilt eemale jäänud Eesti korvpallikoondislane Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile.

Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs andis reedel teada, et keskmängija läheb 16. septembril Tokyos vasaku õlaliigese vigastuse tõttu operatsioonile. Tema naasmise aeg selgub pärast operatsiooni koostöös klubi arstide ja meditsiinipersonaliga.

Tulenevalt operatsioonist ei liitu Kotsar meeskonnaga Eestis peetavatel kontrollmängudel Kalev/Cramo, Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ning Varssavi Legia vastu.

Kotsar mängis Eesti koondisega kaasa kõik EM-i eelsed kontrollkohtumised peale viimase, 22. augustil toimunud kodumängu Suurbritanniaga. Mõni päev enne seda kutsus tsentri koduklubi Kotsari Jaapanisse õlauuringule ning viimase kontrollmängu eel teatati, et Eesti koondis jääb ühest liidrist ilma.

Eesti võitis Riias toimunud EM-il ühe mängu ning mängis alagrupiturniiri viimases voorus Portugaliga edasipääsu nimel, aga jäi sellest valusa kaotusega ilma.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

