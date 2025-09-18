Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

Lassi Tuovi, aitäh selle võimaluse eest, Teil on olnud pikk päev. Teame, et jõudsite Yokohama meeskonna juurde alles täna, millised on olnud esimesed tunnid tagasi tiimi juures?

Alati on hea tagasi olla! Olen nende hooajaeelset ettevalmistust jälginud, vaadanud, mida Jukka [Toijala] ja teised abitreenerid teinud. Mitmed mängijad on eelmisest hooajast tagasi, neid pole ma näinud kolm kuud. Hea on näha uusi mängijaid ja staff'i.

Kas oli ka mängijaid, kes Teid täna esimest korda nägid?

Mõned mängijad küll. Mõnedega olen enne vaid rääkinud, aga see on protsessi osa. Nüüd peame hakkama üksteist tundma õppima ja seetõttu on Tallinna ja Tartu laager väga tähtis. Selline laager on Jaapani korvpalli jaoks üsna haruldane, Euroopasse ja eriti Põhja-Euroopasse ei tule väga palju tiime. Palju üllatusi, aga need on positiivsed üllatused, sest kõik peavad uue kultuuri ja korvpallistiiliga harjuma.

Kas treener vajab pikka perioodi, et teha restart? Teil näiteks polnud [EM-i tõttu] üldse aega.

Asi on ka treeneri isiksuses. Valmistasin end suvel ette, et pärast EM-finaalturniiri lõppu tuleb taas klubiga taasliituda ja see kehtib ka mängijate kohta. Soome koondise mängijad lendasid eile samuti oma klubide juurde tagasi ja loodan, et nad saavad vähemalt paar päeva puhata. Teisest küljest on see minu kirg - olen sellele projektile Yokohamas pühendunud ja on väga raske kodus olla, kui su võistkond on laagris. Tuleb lihtsalt abitreeneritele juhiseid jagada.

Ilmselt olid paljud klubid pärast EM-i Teie palkamisest huvitatud. Mis teeb Teie jaoks just Yokohamaga töötamise huvitavaks ja tähtsaks?

Enam kui aasta tagasi, kui nad minuga esimest korda ühendust võtsid, oli see eriline - Aasias pole olnud väga palju Euroopa treenereid. See projekt, millesse nad on valmis investeerima ja tulevikku ehitama; nad tahavad õppida ja areneda ning see sobib mulle ja Jukkale. Parim viis õppimiseks on teiste kultuuride nägemine. Iga kogemus, kus sa oled enda jaoks uues kohas, teeb sind paremaks. Olen uhke selle üle, mida juba eelmisel aastal Jaapanis õppisin. Loodetavasti aitab see ka Soome koondise juhendamisel kaasa.

Ka Tartu peatreener Aivar Kuusmaa ütles, et nägi Yokohama mängus mitmeid Soome korvpalli aspekte. Millised on need Euroopa korvpalli tõed, mida soovite Jaapanis rakendada?

Nad näevad samuti väga palju vaeva ja mängivad kollektiivset korvpalli. On palju sarnasusi. Paljud mängijad õpivad veel, kuidas kõrgeimal tasemel ilma pallita liikuda. Nad on juhendamisele avatud ja valmis õppima. Usun, et kollektiivne kaitse ja rünnak on ainus viis, kuidas edukalt mängida ja üritan seda ka nendeni viia, samuti neid mängijatena arendada.

Pean küsima, kas Te teate, kuidas Maik-Kalev Kotsari operatsioon läks?

Ma ei oska öelda. Ma pole temaga pärast seda rääkinud, ehk ma ei saa selle kohta kommenteerida. Loodame, et meil on peatselt häid uudised.

Meil oli Eestis palju inimesi, kes pärast Eesti väljalangemist EM-il hoidsid pöialt Soomele. Mis tegi Teie koondise EM-il nii tugevaks ja aitas näiteks võita Serbiat?

Asi on üksteise usaldamises ja koos mängimises. Teame ajaloost, et väikesed riigid ei saa suuri tulemusi teha ilma koostööta. Individuaalselt ei saa midagi võita. Pean Eesti, aga ka Läti ja Leedu inimesi tänama - kui nemad välja langesid, jätkasid paljud nii areenil kui sotsiaalmeedias meie toetamist. See kinnitab, et oleme siin Põhja-Euroopas ühendatud ja peame ka teiste üle uhked olema, isegi, kui meie võistkonnal nii hästi ei lähe.