Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

Meeskonna kapteniks valiti 29-aastane Kenta Morii. Tema ja Kotsari kõrval täidab abikapteni kohustusi ka 33-aastane Seiya Ando.

Eesti koondise keskmängija ütles pressiteate vahendusel, et kaptenite gruppi kuulumine on tema jaoks suur au. "Anname kõik endast parima, et täita kõik eesmärgid ja teha edukas hooaeg," lisas ta.

Kotsar liitus Yokohamaga mullu suvel ning tõi hooaja jooksul keskmiselt 10,9 punkti mängus, võttis 8,1 lauapalli ja andis 3,4 tulemuslikku söötu. Yokohama lõpetas Jaapani kõrgliiga keskkonverentsis eelviimasel ehk seitsmendal kohal.

Yokohama tuleb paari nädala pärast Eestisse mängima, kui hooajaeelsetes mängudes kohtutakse Tartu Ülikool Maks & Mooritsa, Eesti meistri BC Kalev/Cramo ja Heiko Rannula juhendatava Poola meistermeeskonna Varssavi Legiaga.