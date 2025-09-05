X!

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

Korvpall
Yokohama kaptenid: Seiya Ando, Kenta Morii, Maik-Kalev Kotsar.
Yokohama kaptenid: Seiya Ando, Kenta Morii, Maik-Kalev Kotsar. Autor/allikas: b_corsairs/X
Korvpall

Korvpallur Maik-Kalev Kotsar nimetati oma koduklubi Yokohama B-Corsairsi abikapteniks.

Meeskonna kapteniks valiti 29-aastane Kenta Morii. Tema ja Kotsari kõrval täidab abikapteni kohustusi ka 33-aastane Seiya Ando.

Eesti koondise keskmängija ütles pressiteate vahendusel, et kaptenite gruppi kuulumine on tema jaoks suur au. "Anname kõik endast parima, et täita kõik eesmärgid ja teha edukas hooaeg," lisas ta.

Kotsar liitus Yokohamaga mullu suvel ning tõi hooaja jooksul keskmiselt 10,9 punkti mängus, võttis 8,1 lauapalli ja andis 3,4 tulemuslikku söötu. Yokohama lõpetas Jaapani kõrgliiga keskkonverentsis eelviimasel ehk seitsmendal kohal.

Yokohama tuleb paari nädala pärast Eestisse mängima, kui hooajaeelsetes mängudes kohtutakse Tartu Ülikool Maks & Mooritsa, Eesti meistri BC Kalev/Cramo ja Heiko Rannula juhendatava Poola meistermeeskonna Varssavi Legiaga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

04.09

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

04.09

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

04.09

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

04.09

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

04.09

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

03.09

Läti korvpallikoondis lõpetas alagrupi suure võiduga

videod

sport.err.ee uudised

17:13

Aron osales esmakordselt Alpine'iga F1 vabatreeningul

16:40

Ojakäär alistas Egiptuses teise asetusega kohaliku mängija

16:11

Glinka teenis Prantsusmaal senise karjääri kaalukaima võidu, Lajal kaotas Uuendatud

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

15:01

Ararat loobus naiste Meistriliiga mängudest

14:26

Laas ja Vahtra murdsid Shanghais esikümnesse

13:56

Ajaga võidu jooksnud Ingebrigtsen: olen siiski üks kullasoosikutest

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

12:41

Maik-Kalev Kotsar valiti koduklubis kaptenite gruppi

12:07

Rein Taaramäe alustas Istanbuli velotuuri kõrge kohaga

11:34

"Spordis ainult tüdrukud" | Mis toob tüdrukuid sporditoimetusse praktikale?

11:27

Sarivõitja Scariolo: minust saab nüüd Hispaania koondise suurim fänn

10:22

Heategevuslik Teatejooks avab Eestis Euroopa Spordinädala

09:50

Super Bowli võitja Eagles alustas uut hooaega edukalt

09:17

Uruguay, Colombia ja Paraguay kindlustasid MM-pileti

loetumad

04.09

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

15:28

TÄNA OTSE | Eesti jalgpallikoondis kohtub neljakordse maailmameistri Itaaliaga Uuendatud

04.09

Kaotus Kreekale lükkas võimsa ajalooga Hispaania auti

04.09

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

08:04

Saksamaa jalgpallikoondis sai MM-valiksarjas harvanähtava kaotuse

04.09

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

04.09

Poksiajaloo must plekk sai tõeliselt südamliku pöörde

13:18

Teivashüppe olümpiavõitja peab Tokyo MM-i vahele jätma

08:41

Tiitlikaitsja Sabalenka jõudis ka tänavu finaali

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo