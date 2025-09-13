X!

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

Foto: SCANPIX/TT NEWS AGENCY
Kergejõustiku MM-i veteran Raul Rebane rääkis "Ringvaates", et Tokyo MM-ilt võib eestlastelt parimat tulemust oodata kümnevõistlejatelt, aga maailma sportlastest ootab ta põnevusega näiteks kettaheidet ja ka uueks staariks kerkinud Rootsi teivashüppaja Armand Duplantise võistlust.

"Muidugi võimalused on Eesti kümnevõistlejatel. Tervised ei ole praegu kõige paremad, olen kuulnud, aga nende peale on siis kõige suurem panus," sõnas Rebane. "Johannesel (Erm – toim) kuuldavasti on mitu vigastust ja nüüd sõltub, kuidas Karel [Tilga] on paranenud. Nii et näeme. Aga konkurents on meeletu."

"Ma lihtsalt pean siin lisama seda, et kui võtta väike riik ja Eesti, siis maailmas on kolm suurt nähtust – üks on Jamaica 100 meetrit, teine on Leedu kettaheide ja kolmas on Eesti kümnevõistlus. Ja see ei ole üksiku inimese tegu,," selgitas Rebane. "Läbi aegade on Eesti maailma kümne parema hulgas kolmandal kohal Ameerika Ühendriikide ja Saksamaa järel. Leedu on ka kolmas. Kui võtta nii, et mitte üks inimene võidab medali. Nii et kes neist üllatab? Me nägime, kuidas [Janek] Õiglane üllatas viimastel olümpiamängudel."

Kui eestlased kõrvale jätta, mida põnevat siis MM-ilt oodata? "Kergejõustik on ala, milles minu meelest ebahuvitavat ala ei ole," teatas Rebane. "Armand Duplantis on praegu maailma superstaar, tegelikult on ta asendanud [Usain] Bolti. Vahetevahel maailm on isegi liiga väike niisuguste superstaaride jaoks, nad kerkivad kuidagi aeg-ajalt esile. Praegu see, mida see mees on teinud – ma ei oska isegi öelda. Mäletan teda viieteistaastaselt, ta oli päris veidrik."

"Eesti ajalooliste traditsioonide põhjal jälgin loomulikult kettaheidet, kus on praegu tase võrreldes [Virgilijus] Alekna ja Gerd Kanteri aegadest hüpanud meeter-poolteist ka tiitlivõistlustel ettepoole, kus siis nüüd on Alekna poeg, siis Kristjan Ceh, Daniel Stahl, kellele pöialt hoiame, meie väga hea sõber," lisas Rebane. "Võib tulla kõigi aegade kõige tugevam kettaheitevõistlus, aga selle suure katla sees – tont teab."

"Maailm teeb palju rohkem sporti kui varem. Nii et iga saavutus kaheksa hulgas on juba erakordne, aga väga paljudel Eesti noortel daamidel, kes sinna võistlema lähevad, nendelt ootaks eelkõige seda, et nad teeksid ära oma taseme, et nad naudiksid seda võistlust," rääkis Rebane Eesti koondisest, kuhu kuulub kümme sportlast. "Ja kui tuleb midagi erakordset, siis me kõik oleme õnnelikud. Nii et jälgime, tunneme rõõmu ja kui medal tuleb, siis on suhkur tassipõhjas."

Lisaks omadele saab kaasa elada ka olümpiavõitja Erki Noole õpilasele, Soome seitsmevõistlejale Saga Vanninenile. "Saga Vanninen on tõusnud Soomest, mis on ka kergejõustikus pikka aega kriisis olnud, nüüd ikkagi niimoodi, et võib sinna medalite lähedale jõuda," hindas Rebane. "Ja kui me nüüd vaatame, siis Soome, kellel on medaleid nii, et ei jõua kappi osta, et sisse mahuks, siis ma ütleks, et viimastel aastatel oleme me kõvemad olnud. Nii et praegu loodame, jah, Erki Noole õpilasele medalit."

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini, võistlusi näeb otseülekandes ETV-s ja ERR-i spordiportaalis.  

Toimetaja: Maarja Värv

Allikas: "Ringvaade"

