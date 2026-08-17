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Duplantis võitis kulla rumala kõhuhäda kiuste

Kergejõustiku EM
Armand Duplantis
Armand Duplantis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis oma karjääri neljanda tiitli teeninud Rootsi teivashüppetäht Armand Duplantis seadis ühe kaheldava otsusega oma võistluse ohtu.

Nimelt otsustas kergejõustiku suurim superstaar külastada päev enne lõppvõistlust India restorani. See käik ei mõjunud tema kõhule hästi.

"See oli kõige rumalam asi, mida olen eales teinud," tunnistas ta intervjuus väljaandele Aftonbladet. "Kui sa tahad oma kõhtu ärritada.... ma ei suuda mõista, miks ma enne võistlust India toitu sõin."

"Olen terve päeva käinud tualeti vahet," lausus rootslane pühapäeva hilisõhtul. "Ma ei arvanud, et see asi on nii hull, aga see asi ei lõppenud mul hästi. Oleksin pidanud targem olema. Ärge sööge enne võistlust kana tikka masalat."

Sellest hoolimata õnnestus Duplantis pühapäeval kenasti. 6.15 tähistab uut Euroopa meistrivõistluste rekordit. Erinevalt paljudest võistlustest ei läinud ta seekord maailmarekordit 6.31 kõrgemale viima.

"Mul on viimased paar nädalat olnud üks väike probleem ja tahtsin olla ettevaatlik. Polnud ka nii soe. Sellest tulemusest mulle täna piisas," põhjendas kreeklase Emmanouil Karalise ees esikoha teeninud Duplantis.

Toimetaja: Siim Boikov

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