Crouser jäi tervisemurede kiuste MM-il oma maailmarekordile napilt alla

Crouser saatis juba avavoorus 22.63-ga konkurentidele võimsa tormihoiatuse ning parandas teises voorus tulemust 22.98 peale, mis tähistas ühtlasi maailmameistrivõistluste rekordit. Varasem tippmark 22.91 kuulus Doha MM-ist Joe Kovacsile.

Reedel sotsiaalmeedia vahendusel kahest tema säärest leitud trombist teada andnud Crouser polnud aga veel viimast sõna öelnud: juba maailmameistrina tõukas ta viimasel katsel koguni 23.51, mis jääb vaid viie sentimeetriga alla tema enda mais püstitatud maailmarekordile.

Üllatusmehena võitis 22.34-ga hõbeda itaallane Leonardo Fabbri, pronks kuulub 22.12-ga Kovacsile.

Dramaatilises naiste 10 000 meetri jooksu finaalis pidasid Gudaf Tsegay ja Sifan Hassan finišisirgel põnevat lahingut, aga Hollandi jooksutäht takerdus Tsegay jalgadesse ning kukkus. Tsegay krooniti maailmameistriks ajaga 31.27,18, Eugene'is triumfeerinud maailmarekordinaine Letesenbet Gidey pidi 31.28,16-ga leppima hõbedaga ning Etioopiale kindlustas kolmikvõidu Ejgayehu Taye (31.28,31).

Hollandi jaoks lõppes õhtu mustades toonides: 4x400 meetri segateatejooksus võitlesid USA ja Holland lõpusirgel kulla nimel, aga ka Femke Bol kukkus, kaotas teatepulga ning kuigi hollandlanna ületas finišijoone kolmandana, tegi ta seda määrustevastaselt ning maailmarekordi 3.08,80 püstitanud ameeriklaste Justin Robinsoni, Rosey Effiongi, Matthew Bolingi ja Alexis Holmesi järel sai hõbeda Suurbritannia ja pronksi Tšehhi.

Meeste kettaheite kvalifikatsioonis näitas parimat tulemust rootslane Daniel Stahl (66.25), Mykolas Alekna sai kirja 66.04 ja Kristjan Ceh 65.95.

Naiste seitsmevõistluses on nelja ala järel liidriks ameeriklanna Anna Hall (12,97 - 1.83 - 14.54 - 23,56; 3998 punkti), teine on britt Katarina Johnson-Thompson (13,50 - 1.86 - 13.64 - 23,48; 3905) ning vaid viie punktiga kaotab talle teine ameeriklanna Chari Hawkins. Noor Vidts on 3833 punktiga kuues, Anouk Vetter 3792 punktiga tema järel seitsmes.

Enne õhtust programmi:

MM-i esimese kuldmedali võitis hispaanlane Alvaro Martin, kes võidutses meeste 20 km käimises maailma hooaja tippmargiga. Õhtul selguvad maailmameistrid meeste kuulitõukes, naiste 10 000 m jooksus ja 4x400 m segateatejooksus.

Meeste kuulitõukes on suursoosikuks maailmarekordi omanik Ryan Crouser, kes kindlustas edasipääsu finaali esimese katsega (21.48). Kvalifikatsiooni kokkuvõttes edestas ameeriklast kuus meest, neist parima tulemuse tegi brasiillane Darlan Romani, kes viis enda hooaja tippmargi 22.37-ni.

Naiste 10 000 m jooksus tuleb parima isikliku rekordiga starti etiooplanna Letesenbet Gidey (29.01,03). Valitsevale maailmameistrile pakuvad teiste seas konkurentsi ala valitsev olümpiavõitja hollandlanna Sifan Hassan ning 1500 ja 5000 m distantsil mitmeid tiitlivõistluste medaleid võitnud etiooplanna Gudaf Tsegay.

4x400 m segateatejooksus heitlevad kõige tõenäolisemalt medalite eest USA, Suurbritannia ja Hollandi koondised. Eeljooksude kiireim oli USA nelik (koosseisus Ryan Willie, Rosey Effiong, Justin Robinson, Alexis Holmes), kes läbis neli staadioniringi maailma hooaja tippmarki tähistava ajaga 3.10,41.

Seitsmevõistlus jätkub õhtul kuulitõuke ja 200 m jooksuga. 100 m tõkkejooksu ja kõrgushüppe järel on kolmikjuhtimine ameeriklannadel Anna Hallil (2145 punkti), Taliyah Brooksil (2136) ja Chari Hawkinsil (2134). Üle 2100 punkti kogus veel britt Katarina Johnson-Thompson (2104).

Väljakualadel selguvad finalistid meeste kettaheites ja kolmikhüppes ning jooksualadel on võistlustules sprinterid (M 100) ja keskmaajooksjad (M 1500).

Laupäeval ühtegi eestlast stardis ei ole. Eesti seitsmeliikmelisest koondisest pääseb esimesena võistlustulle Rasmus Mägi, kes stardib pühapäeval 400 m tõkkejooksu eeljooksus. Lisaks Mägile kuuluvad Eesti koondisesse veel kümnevõistlejad Karel Tilga, Johannes Erm ja Janek Õiglane, maratoonar Tiidrek Nurme, odaviskaja Gedly Tugi ja kõrgushüppaja Elisabeth Pihela.