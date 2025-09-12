Nädalavahetusel selguvad Tallinna Maratonil ka Eesti meistrid

Samal ajal kui Eesti esimaratoonarid Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov valmistuvad oma etteasteks Tokyo maailmameistrivõistlustel, jagatakse Swedbanki Tallinna Maratonil välja Eesti meistrivõistluste medalid.

Pühapäeva hommikul kell 9 annab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski lähte Eesti suurimale maratonijooksule, kus ühe favoriidina on stardis 2011. aasta Tallinna Maratoni võitja keenialane Julius Muriuki Wahome, kelle isiklik rekord on 2:09.08, vahendab Eesti Kergejõustiku Liit oma kodulehel.

Sealjuures tegi ta oma maratoni ettevalmistuse juulis ja augustis koos Nurmega, kes stardib koos Latsepoviga Eesti aja järgi öösel vastu esmaspäeva Tokyo MM-i maratonil.

Oma kaasmaalasega püüavad sammu pidada ja esikoha eest võidelda Keenia jooksjad Wesley Ledama (2:09.41), Silas Kiprotich Kurui (2:12.23), Kenneth Kiprop Omulo (2:12.38) ning maratonidebütant Fanny Kiprotich Bungei. Seni kiireima Tallinna Maratoni jooksis meestest Kiprotich Kirui Keeniast 2017. aastal, saades ajaks 2 tundi 9 minutit ja 22 sekundit.

Eesti meistrivõistluste poodiumikohtade eest asuvad konkureerima Karel Hussar (SK Kuldne Tervis), Aleksandr Kulešov (Treeningpartner), Ülari Kais (SK Lindon), Jaanus Kallaste (Treeningpartner) ja teised.

Naiste arvestuses on tugevaima isikliku rekordiga stardis Keenia jooksja Euliter Jepchirchir Tanui (2:28.20). Auhinnalisi kohti sihivad kindlasti ka tema kaasmaalased Harriet Jepchumba Chebore (2:38.25) ja esimest korda maratoni jooksev Faith Jerotich Kimutai. Tallinna Maratoni rekordi püstitas möödunud aastal keenialanna Mercy Kwambai 2 tunni 31 minuti ja 9 sekundiga.

Eesti meistrivõistluste medaleid lähevad püüdma Kadiliis Kuiv (individuaalvõistleja), Mari Boikov (Treeningpartner), Kertu Kula (Sparta SS), Helen Liis (individuaalvõistleja) ja teised.

Rohkem infot leiab Tallinna Maratoni kodulehelt.