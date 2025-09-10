X!

Tallinna maratonil on üheks starteriks president Alar Karis

Alar Karis Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tallinna maratonil on eeloleval nädalavahetusel starti tulemas tuhandeid harrastajad üle terve Eesti ja rekordiliselt välisosalejaid, koguni 90 riigist. Reedel Kadrioru pargis toimuva Eesti suurima liikumissündmuse avadistantsil on starteriks Eesti president Alar Karis.

Arvukalt liikumisharrastajaid kaasava Swedbanki Tallinna maratoni programmi kuuluvad klassikaline maratonijooks (42,195 km), poolmaraton (21,1 km), Tallinna Sügisjooks (10 km), Nike noortejooks (5 km), Limpa lastejooks ning igale jooksu- ja käimishuvilisele sobivad teatemaraton ja tervitusjooks. Septembrikuu jooksul saab osa võtta ka virtuaaljooksust.

Võistluskeskus koos expoala ja atraktiivse spordituruga asub Vabaduse väljakul. Samas toimuvad ka autasustamistseremooniad.

Reedel, 12. septembril kell 18.30 on kavas Tallinna maratoni tervitusjooks ning -kõnd. Kadrioru pargi teedel 2,6-kilomeetrisel ringil igaühele jõukohasel ilma ajavõtuta proloogil võib osaleda nii joostes kui käies. Eesti suurima liikumissündmuse reedeõhtusel proloogil on starteriks Eesti Vabariigi president Alar Karis.

Eesti osavõturohkeima rahvaspordisündmuse põhidistantside (42,195 km, 21,1 km, 10 km) stardi- ja finišipaik asub Toompea jalamil Falgi teel, kust avaneb vaade Pika Hermanni tornile, kus igapäevaselt lehvib sinimustvalge Eesti riigilipp.

Laupäevane programm algab 13. septembri hommikul kell 9 Eesti läbi aegade osavõturohkeima poolmaratoniga, kus esmakordselt on registreerijate arv küündimas viie tuhande piirimaile. Teiste seas on stardis telesaatejuht Taavi Libe, endine minister Vladimir Svet, arvukate rahvaspordisarjade võitja Rait Pallo ja mitmed teised. Poolmaratoni starteriks on Swedbanki esindaja Ede Raagmets.

Laupäeval kell 11 algavad Snelli staadionil Limpa lastejooksud, kuhu on eelregistreeritud juba üle paari tuhande väikese jooksusõbra.

Kell 14 algab kümnekilomeetrine Tallinna Sügisjooks. Osalejate nimekirjas on politoloog Juhan Kivirähk, Tallinna abilinnapead Aleksei Jašin ja Margot Roose ning paljud teised. Nädalavahetuse osavõturohkeima distantsi starteriks on kultuuriminister Heidy Purga, kes osaleb ka parimate autasustamisel.

Sportlik päev lõpeb kell 18.30 Vabaduse väljakult startiva Nike noortejooksuga.

Pühapäeval, 14. septembril kell 9 hommikul algab Toompea jalamilt klassikaline 42,195 kilomeetri pikkune maratonijooks, millega koos toimub ka teatemaraton viieliikmelistele tiimidele, kes läbivad kokku klassikalise maratoni distantsi.

Ligi 3000 osavõtjaga maratoni starteriks on Euroopa spordipealinna Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, kes ise osaleb oma tiimiga ka teatemaratonil.

Maratoniväljakutse võtavad ette ka näitleja Mikk Jürjens, näitleja Tiit Palu ja teised. Rekordilise osavõtuga teatemaratonil on Eesti Olümpiakomitee, Rail Baltic ja Merko kohal lausa kahe tiimiga. Kaasa teevad ka Tallinna linn, Swedbank, Delfi, Tallink, Sportland, Ironman Eesti, SEB, Eesti Lauatennise Liit ja paljud teised.

Tallinna maratonile ja sügisjooksule on registreeritud üle kahekümne tuhande osavõtja, kelle hulgas on rekordilisel hulgal väliskülalisi tervelt 90 riigist.

Esindatud riigid: Albaania, Ameerika Ühendriigid, Andorra, Argentina, Armeenia, Aserbaidžaan, Austraalia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brasiilia, Bulgaaria, Colombia, Ecuador, Eesti, Egiptus, Etioopia, Filipiinid, Gabon, Gruusia, Ghana, Hiina, Hispaania, Holland, Honduras, Horvaatia, Iirimaa, Iisrael, India, Indoneesia, Iraan, Island, Itaalia, Jaapan, Kamerun, Kanada, Kasahstan, Katar, Keenia, Kõrgõzstan, Kreeka, Küpros, Kuuba, Läti, Leedu, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Luksemburg, Malaisia, Mali, Maroko, Mehhiko, Moldova, Montenegro, Myanmar, Nepal, Nigeeria, Norra, Pakistan, Paraguay, Peruu, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Puerto Rico, Rootsi, Rumeenia, Rwanda, Saint Kitts ja Nevis, Saksamaa, Serbia, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Sri Lanka, Šveits, Taani, Tai, Tšehhi, Tšiili, Türgi, Turks ja Caicos, Ühendkuningriik, Ukraina, Ungari, Uus-Meremaa, Venezuela, Vietnam ja Zimbabwe.

Toimetaja: Maarja Värv

