Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

Tallinna maraton 2024
Tallinna maraton 2024 Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kuu aja pärast, 12.-14. septembril toimuv Eesti suurim rahvaspordisündmus Swedbanki Tallinna Maraton liigub osavõturekordite kursil.

Arvukalt liikumisharrastajaid kaasava Tallinna Maratoni programmi kuuluvad klassikaline maratonijooks (42,195 km), poolmaraton (21,1 km), Tallinna Sügisjooks (10 km), Nike noortejooks (5 km), Limpa lastejooks ning igale jooksu- ja käimishuvilisele sobivad teatemaraton ja tervitusjooks. Terve septembrikuu saab osa võtta ka virtuaaljooksudest.

Tallinna Maratoni võistluskeskus koos expo ala ja atraktiivse spordituruga asub Vabaduse väljakul. Samas toimuvad ka autasustamistseremooniad ning esinevad tuntud Eesti artistid. Kõigi esinejate etteasted on pealtvaatajatele, linnaelanikele ja külalistele tasuta.

Reedel, 12. septembril, kell 18.30 on kavas Tallinna Maratoni tervitusjooks ning kõnd. Kadrioru pargi teedel 2,6 kilomeetrisel ringil igaühele jõukohasel ilma ajavõtuta proloogil võib osaleda nii joostes kui käies.

Eesti osavõturohkeima rahvaspordisündmuse põhidistantside (42,195 km, 21,1 km, 10 km) stardi- ja finišipaik asub Toompea jalamil Falgi teel, kust avaneb vaade Pika Hermanni tornile, kus igapäevaselt lehvib sinimustvalge Eesti riigilipp.

Laupäevane programm algab 13. septembri hommikul kell 9.00 poolmaratoniga ja jätkub kella 11-st Snelli staadionil toimuvate Limpa lastejooksudega. Kell 14.00 on Tallinna Sügisjooksu start ning õhtu lõpetab kell 18.30 Vabaduse väljakult algav ja lõppev Nike Noortejooks.

Pühapäeval, 14. septembril kell 9 hommikul algab Toompea jalamilt klassikaline 42,195 kilomeetri pikkune maratonijooks, millega koos toimub ka teatemaraton viieliikmelistele tiimidele, kes läbivad kokku klassikalise maratoni distantsi. Teatevahetuste pikkused on 7,8 km - 9,7 km - 10,4 km - 6,3 km - 8 km. Võistkonna võib moodustada nii asutuste, ettevõtete, koolide, spordiklubide kui sõprade ja tuttavate baasil.

Tallinna Maratonile ja Sügisjooksule on registreeritud juba üle kolmeteist tuhande osavõtja 76 riigist. Euroopa Spordipealinnas Tallinnas on kuu aja pärast aset leidmas Eesti jooksuajaloo läbi aegade osavõturohkeim maraton ning poolmaraton, sest registreerijate arv neil distantsidel ületab juba praegu eelmisel aastal osalenute hulga.

Eesti suurima osalejate arvuga rahvusvahelise spordisündmuse osavõturekord sündis Eesti Vabariigi juubeliaastal 2018, kui erinevatel distantsidel osales pea 24 000 liikumisharrastajat. Väliskülaliste rekord sündis eelmisel aastal, mil osalejaid oli 79 riigist. Koos virtuaaljooksudega ületas registreerijate arv möödunud aastal esmakordselt ka 30 000 piiri. Korraldajate prognooside kohaselt saavad kõik need rekordid suure tõenäosusega tänavu ületatud.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

