Tiisaar ja Korotkov pääsesid Varssavi MK-etapil otse veerandfinaali

Rannavõrkpall
Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov
Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Eesti rannavollepaar Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov on Poolas Varssavis toimuvat Futures taseme rannavolle MK-etappi alustanud kindlalt.

13. asetusega Eesti duo alustas otse põhiturniirilt, kus kuuluti D-alagruppi. Avakohtumises alistati 2:0 (21:18, 21:15) Leedu paar Arnas Rumsevicius – Karolis Palubinskas, kes omavad etapil neljandat paigutust, vahendab Volley.ee.

Seejärel mängiti alagrupi esikohale Poola paari Jakub Krzeminski – Szymon Pietraszeki (12. asetus) vastu ning ka see kohtumine lõppes Eesti duo 2:0 (25:23, 21:18) võiduga.

Seega pääsesid Tiisaar – Korotkov otse veerandfinaali, mis peetakse laupäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

