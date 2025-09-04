Itaalia jalgpallikoondis on Eesti jaoks suur küsimärk

Eesti kohtub neljakordse maailmameistriga Bergamos. Kohtumisele lisab põnevust asjaolu, et juunis nimetati Luciano Spalletti asemel peatreeneriks 2006. aasta maailmameister; Hispaania, Itaalia ja Prantsusmaa kõrgliigas, aga hiljuti Spliti Hajdukki juhendanud 47-aastane legend Gennaro Gattuso.

"See ettevalmistus on meie jaoks võib-olla natuke ebatraditsiooniline. Tänapäeva jalgpallis on infot nii palju, et tihtipeale on võimalik päris täpselt teatud asjadeks valmistuda," lausus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn pressikonverentsil.

"Aga seekord on ettevalmistus olnud selles mõttes peavalu. Oleme vaadanud üle nii palju materjali, kui on võimalik varasematest klubidest, kus see treeneritetiim on töötanud, üritanud teha mingisuguseid järeldusi või isegi ennustusi, mida oodata."

"Nende käsutuses on päris mitmekülgne meeskond ja raske on saja protsendiga öelda, mis meid homme mängustiili mõttes ees ootab," tõdes Henn. "Aga küll on selge, et väga tugev mäng, väga näljane võistkond. Ootame väga-väga rasket vastast."

Itaalia alustas valiksarja kaotusega Norrale, võites seejärel Moldovat. Eesti on võitnud neljast valikmängust ühe - Moldova vastu, kaotanud kahel korral Iisraelile, korra Norrale.

"Mänguliselt väga põnev ja hea mäng," ennustas Eesti koondise kaitsemängija Maksim Paskotši. "Sellised vastased ongi põhjus, miks me jalgpalli mängime."

"Väga kõrge tase. Kindlasti väga head mängijad, aga see ei tähenda, et me ei saa sellega midagi teha. Anname endast kõik ja homme vaatame!"

Itaalia - Eesti MM-valikmängu näeb ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel reedel, 5. septembril algusega kell 21.30.