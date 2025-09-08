X!

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

Eesti jalgpallikoondis peab teisipäeval kodus maavõistlusmängu Andorraga. Selles kohtumises tulevad viimast korda koondisesärgis väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste.

Reedel Itaalialt raputada saanud Eesti koondis saab nüüd keskenduda sõpruskohtumiseks Andorraga ning kui vaadata omavahelist ajalugu, siis saab mängule vastu minna rõõmsamate mõtetega - kõik 12 varasemat omavahelist kohtumist on võitnud Eesti.

Mäng on seda erilisem, et viimast korda pääsevad koondise eest väljakule rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev ning Taijo Teniste. Kui viimane neist on vormi hoidnud esiliigas mängides, siis möödunud aasta lõpust Flora peatreenerina töötav Vassiljev jäi oma mänguvormi hinnates tagasihoidlikuks.

"Õnneks treenerid on nii targad, et [esmaspäevane] trenn oli pigem nagu jalutamine," sõnas Vassiljev mängueelsel pressikonverentsil.

"Taijo veel nii palju mängib, et tema on alati heas vormis. Mina ei pidanud lisatrenni tegema, ma pidin lihtsalt natuke trenni tegema. Kaheksa kuud olen juba põhimõtteliselt sellest rutiinist olnud väljas ja oli lihtsalt vaja ennast natuke liigutada, et oleks ikka võimalust väljakule tulla," lisas rekordinternatsionaal.

Teniste esindas koondist viimati üle-eelmisel suvel, oma viimases kohtumises saab ta liituda 100 mängu klubiga. "Oleme ausad, 100 kõlab palju ilusamini kui 99," ütles ta.

"Eks ta oli ikka pärast rasket põlvevigastust mingil määral motivaatoriks, et põlv korda saada ja raskest vigastusest taastuda. Aga mingi aeg ise sellele ei mõelnud," lisas Teniste. "Iga mäng koondises on eriline, seda teha veel kodupubliku ees ja kindlasti päev, mis jääb terveks eluks meelde."

Jürgen Hennile, kes olnud koondise eesotsas veidi rohkem kui aasta, on kohtumine Andorraga esimeseks sõprusmänguks. "Täiesti teistsugune aken, kus meil on kaks täiesti erinevat meeskonda ja üleüldse võib-olla sellise võistkonnaga pole ammu mänginud. Väljakutse on teistsugune, kus eeldame rohkem palliga mängimist ja ründamist," ütles Eesti peatreener.

Eesti ja Andorra mängu avavile kõlab A. Le Coq Arenal teisipäeval kell 19, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.45.

