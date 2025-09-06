X!

Hein: Itaalia pani lõpuni välja täisgaasiga

MM-valiksari
Foto: Kuvatõmmis
MM-valiksari

Eesti jalgpallikoondis jätkas MM-valiksarja Bergamos, kus võõrustajalt Itaalialt tuli vastu võtta 0:5 kaotus. Kõik väravad löödi teisel poolajal.

Eesti suutis kohtumise jooksul 40 pealelööki teinud Itaaliat kuival hoida pea 60 minutit, siis läksid uue peatreeneri Gennaro Gattuso käe all mänginud võõrustajad oma teed.

"Uus hoog, uus treener - väga motiveeritud. Nad panid täisgaasiga lõpuni välja, isegi, kui lõid need väravad, siis nad ei lõpetanud. Panid viimase sekundini mees-meest agressiivselt. See pani meid suure surve alla ja tegi lõppseisu selliseks," rääkis kaotuse järel Eesti esiväravavaht Karl Jakob Hein.

Eesti peab juba teisipäeval kodus sõprusmängu Andorraga, seejärel võõrustatakse Itaaliat 11. oktoobril. Kolm päeva hiljem sõidab külla Moldova.

"Nüüd on Andorra kodus, saame kasutada seda mängu, et teha korrektuure," tõdes Hein. "Järgmised koondiseaknad on tulemas - Itaaliaga kodus, peame kindlasti teistsuguse mängu välja võitlema. See on meie plaan, teha igas mõttes parem mäng. Töötame selle nimel, läheme laagriga lõpuni välja ja töötame, et selliseid lõppseise enam ei tuleks."

Toimetaja: Anders Nõmm

