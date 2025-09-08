X!

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

MM-valiksari
Memphis Depayst sai Hollandi kõigi aegade suurim väravakütt
MM-valiksari

Jalgpalli MM-valiksarjas andis Leedu koduväljakul Hollandile väärika lahingu, aga pidi lõpuks vastu võtma 2:3 kaotuse. Memphis Depayst sai Hollandi koondise kõigi aegade resultatiivseim mängija.

Neljapäeval kodus Poola vastu 1:1 viigiga leppima pidanud Holland läks pühapäeval juhtima 11. minutil, kui Memphis Depay saatis ühe puutega võrku Cody Gakpo tsenderduse. 31-aastasest Depayst sai selle väravaga ühtlasi Hollandi ajaloo suurim väravakütt: enne kohtumise algust oli nii tema kui Robin van Persie arvel 50 koondiseväravat.

33. minutil viis Quinten Timber oma esimese tabamusega Hollandi särgis külalismeeskonna 2:0 juhtima, aga Leedu vastas siis seitsme minuti jooksul kahe väravaga ning vaheajale mindi 2:2 viigiseisul. Esmalt kahandas kaotusseisu minimaalseks Gvidas Gineitis, kes saatis siis 43. minutil Hollandi kasti täpse karistuslöögi, mille lükkas peaga võrku Edvinas Girdvainis.

Depay 52. koondisevärav 64. minutil tõi Hollandile lõpuks kolm punkti, kuigi Leedu avaldas mängu lõpus veel viigitabamuse jahil kuulsatele külalistele korralikku survet. Holland on G-valikgrupis kümne punktiga esikohal, sama palju on kogunud Poola, kes sai pühapäeval koduväljakul 3:1 jagu Soomest. Põhjanaabritel on kolmandana seitse punkti, Leedu on viiest mängust viigistanud kolm.

Nädala keskel Bulgaaria 3:0 alistanud Hispaania võttis pühapäeval võimsa võidu, kui alistas võõrsil Türgi 6:0. Kübaratrikiga sai hakkama Mikel Moreno, kaks tabamust lisas Pedri ning ühe Ferran Torres. Hispaania lõi kõik oma kuus väravat ära juba 62. minutiks.

Neljapäeval valiksarja üllatusliku 0:2 kaotusega Slovakkiale alustanud Saksamaa oli pühapäeval Kölnis enam kui tund aega raskustes ka Põhja-Iirimaaga, enne kui Serge Gnabry, Nadiem Amiri ja Florian Wirtzi tabamused tõid neile lõpuks 3:1 võidu. "Põhja-Iirimaa on väga ebamugav vastane. Tähtis oli hästi ja energiliselt alustada ning juhtima minna. Pärast vaheaega võtsid poisid end taas kokku ja mängu viimane pooltund oli selline, mida tahame inimestele näidata," tõdes Saksamaa peatreener Julian Nagelsmann.

Toimetaja: Anders Nõmm

Holland oli Leeduga hädas, Hispaania lõi Türgile kuus väravat

