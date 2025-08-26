X!

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

Jalgpalli Eesti koondis
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Iisrael Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti meeste jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn avalikustas teisipäeval koondise koosseisu septembrikuisteks mängudeks Itaalia ja Andorraga.

Eesti meeste koondis peab septembris kaks kohtumist, kui kõigepealt mängitakse 5. septembril Bergamos MM-valikmäng Itaaliaga ning seejärel võõrustatakse maavõistluses A. Le Coq Arenal Andorrat. 

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale koondise kapten Karol Mets ja Alex Matthias Tamm, esimest korda kuulub koondise koosseisu ründaja Karel Eerme.

Eesti on seni kaotanud Iisraelile kaks korda ja Norrale korra, aga märtsis teeniti võõrsil Moldova üle 3:2 võit. Pärast septembrikuist kohtumist lähevad Itaalia ja Eesti veel korra kokku, 11. oktoobril toimub mäng Tallinnas. Kolm päeva hiljem võõrustab Eesti veel Moldovat, valikturniiri viimases mängus minnakse külla Norrale.

7. septembril peab Eesti koondis ka ühe sõprusmängu, mis on ühtlasi Konstantin Vassiljevi ja Taijo Teniste lahkumismäng. Rekordinternatsionaal Vassiljev ja koondise eest 100. mängu pidav Teniste liituvad koondisega 7. septembril.

Mõlemad kohtumised on nähtavad ERR-i kanalitel.

Eesti jalgpallikoondise koosseis septembrikuu mängudeks:

Väravavahid
Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 39/0
Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0
Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 4/0

Kaitsjad
Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Welco 99/1*
Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 65/4
Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 37/1
Märten Kuusk (05.04.1996) – GKS Katowice (POL) 37/0
Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 21/2
Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Tallinna FCI Levadia 12/0
Joseph Saliste (10.04.1995) – Paide Linnameeskond 7/0
Edgar Tur (28.12.1996) – Tallinna FCI Levadia – 6/1
Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Poolkaitsjad
Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – 158/26*
Mattias Käit (29.06.1998) - FC Thun (SUI) 60/10
Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Bohemians 1905 (CZE) 43/1
Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 39/2
Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 23/0
Rocco Robert Shein (14.07.2003) – Fredrikstad FK (NOR) 18/1
Markus Soomets (02.03.2000) – IK Start (NOR) 17/0
Kevor Palumets (21.11.2002) – Podbrezova Železiarne (SVK) 12/1
Ioan Yakovlev (19.01.1998) – Panionios (GRE) 9/1
Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Köln (GER) 5/0

Ründajad
Henri Anier (17.12.1990) – Paide Linnameeskond 102/23
Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 57/13
Robi Saarma (20.05.2001) – FK Pardubice (CZE) 8/0
Karel Eerme (22.04.2004) – Harju JK Laagri 0/0

Peatreener: Jürgen Henn

Toimetaja: Kristjan Kallaste

