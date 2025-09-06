Itaalia ründeäss ERR-ile: Gattuso on meile juba palju andnud

Eesti koondis suutis mängus neljakordse maailmameistri Itaaliaga vastu pidada pea tund aega, kui vaatamata suurele survele hoiti seis 0:0 peal.

Uue peatreeneri, legendaarse Gennaro Gattuso käe all esimese kohtumise pidanud Itaalial oli küll palju ka raisatud momente, kuid kui lõpuks asjad korralikult tööle saadi, lõid nad meile 35 minutiga viis väravat.

"Lõpuks saigi maksvaks see, et me ei ole harjunud igapäevaselt sellise tempoga kogu aeg kaasas käima ja ühel hetkel me lihtsalt ei suutnud enam füüsiliselt neile vastu panna," tõdes Eesti koondise peatreener Jürgen Henn.

"Kindlasti see 60 minutit oli südi vastupanu, vastane oli raske, aga sealt edasi peame kindlasti suutma vältida isegi väsinuna olles sellist lagunemist, mida me siiamaani oleme hästi teinud tugevate vastu. Aga arvan, et ka see kombinatsioon sellest, millise motiveeritusega Itaalia täna mängis. See tegi meie elu väga raskeks."

"Norrast mitu grammi kõrgem kvaliteet. Maailmaklass täiesti," jätkas keskkaitsja Märten Kuusk. "Pole midagi öelda, oli raske, ei saa ilustama midagi hakata. Positiivse poole pealt kaasa võtta see 60 minutit. Eks oli õnne ka, aga arvan, et võitlesime päris mehe moodi ka seal kaitses, saime ikka mingid asjad lukku ja ei olnud päris sajaprotsendilisi võimalusi neil nii palju. Lõpuks nad said oma tahtmise. Skoor natuke läks inetuks, ei tahtnud, et päris niimoodi."

Itaalial, kes jäänud kahelt eelmiselt MM-ilt eemale, on praegu valiksarja alagrupis selg kergelt vastu seina. Kuna juunis jäädi alla täiseduga jätkavale Norrale, siis finaalturniirile otsepääsme saamiseks ei tohi Itaalia endale enam ühtegi libastumist lubada.

"Mängisime hästi ja peame nüüd samamoodi jätkama. Meil on hea meeskond ja hea treener ning see on tähtis. Ta on meile juba palju andnud ja sellise treeneri käe all on alati hea mängida. Pall on nüüd meie käes," rääkis Itaalia ründaja Moise Kean.

Eesti - Itaalia korduskohtumine peetakse A. Le Coq Arenal 11. oktoobril.

Praeguses koondiseaknas kohtub Eesti veel kodus Andorraga. Maavõistlusmängu kannab teisipäeval algusega kell 18.45 üle ETV2.