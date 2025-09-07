X!

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

Jalgpall
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Artur Stabulnieks
Jalgpall

Jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarjas on laupäevaste mängude järel nüüd väljakul käinud kõik Euroopa koondised. Portugal alustas valiksarja 5:0 võiduga Armeenia üle, Inglismaa teenis neljanda järjestikuse võidu.

Portugali koondis pidas esimese mängu pärast Liverpooli ääreründaja Diogo Jota surma ning Jerevanis toimus seetõttu mängu eel ka minutiline leinaseisak; pärast Joao Felixi avaväravat 10. minutil suurendas külalismeeskonna edu kaheväravaliseks Cristiano Ronaldo 21. minutil. Sama numbrit kandis Jota Portugali eest mängides.

"Oleme rõõmsad, sest see näitab, et ta on meiega ning tegi Ronaldo värava võimalikuks. Täna oli selge, et ta on alati meiega," sõnas Portugali äärekaitsja Nuno Tavares pärast mängu. Joao Cancelo tegi 32. minutil seisuks 3:0, 40-aastane Ronaldo saatis kohe teise poolaja alguses võrku ilusa kauglöögi ning Felix vormistas lõppskoori 62. minutil.

Thomas Tucheli käe all mängiv Inglismaa hoidis Andorra vastu palli 83 protsenti mänguajast ning teenis Christian Garcia omavärava ja Declan Rice'i tabamuse toel 2:0 võidu. Inglismaa on K-valikgrupis võitnud kõik neli mängu väravate vahega 8:0, teisipäeval sõidetakse külla grupis teist kohta hoidvale Serbiale, kes oli laupäeval Riias 1:0 üle Lätist.

H-valikgrupis jätkavad täiseduga Bosnia ja Hertsegoviina ning Austria, kellest esimene alistas San Marino 6:0 ning teine Küprose 1:0. Lisaminutite värav päästis Iirimaale koduväljakul Ungari vastu 2:2 viigi.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

06.09

Itaalia ründeäss ERR-ile: Gattuso on meile juba palju andnud

06.09

Rattalt kukkunud Enrique peab operatsioonilaual käima

06.09

Maroko jalgpallikoondis sai MM-pileti, Egiptus on edasipääsu lävel

06.09

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

06.09

Hein: Itaalia pani lõpuni välja täisgaasiga

06.09

Henn: panime esimese 60 minutiga väga palju energiat sisse

06.09

VIDEO | Eesti pidi Itaalias 35 minutiga võrgust korjama viis palli

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat

sport.err.ee uudised

11:58

Noormeeste jalgpallikoondis kaotas napilt Walesile

11:12

Deniss Karpak krooniti Finn-klassi maailmameistriks

10:58

Mäeuibo saavutas mäestlaskumise MM-il 13. koha

10:28

Mistra alustas eurohooaega kaotusega

05:37

Tiisaar ja Korotkov pääsesid Poolas raske võiduga poolfinaali

05:15

Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

04:31

Sabalenka alistas kahes setis Anisimova ja kaitses USA lahtiste tiitlit

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

06.09

Teenekas soomlane hakkab kaasajastama Eesti käsipallifilosoofiat

06.09

Langel selgusid Eesti meistrid motokrossis

06.09

Suvebiatloni sprindikuningaks- ja kuningannaks krooniti Kehva ja Külm Uuendatud

06.09

Käsipallihooaeg algas Serviti karikavõiduga

06.09

Gerd Kiili: peame pingutama, et meie korvpall oleks aastaringselt kõrgel tasemel Uuendatud

06.09

Itaalia ründeäss ERR-ile: Gattuso on meile juba palju andnud

06.09

ETV spordisaade, 6. september

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Soler võitis Vuelta mägietapi soolorünnakuga

06.09

Verstappen hõivas Monzas parima stardiruudu

06.09

Türgi võrkpallinaised jõudsid esmakordselt MM-il finaali

loetumad

00:12

Soome lülitas kullasoosiku Serbia konkurentsist välja

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat

06.09

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

05.09

Rannula vaatab MM-valiksarja poole: loodan, et suudame punti koos hoida

06.09

Teisel poolajal ärganud Saksamaa pääses oodatult veerandfinaali

06.09

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

06.09

Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

06.09

Leedu korvpallikoondis peatas lätlaste teekonna

06.09

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

06.09

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo