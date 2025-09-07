Ronaldo lõi Armeeniale sama palju väravaid kui Inglismaa Andorrale

Portugali koondis pidas esimese mängu pärast Liverpooli ääreründaja Diogo Jota surma ning Jerevanis toimus seetõttu mängu eel ka minutiline leinaseisak; pärast Joao Felixi avaväravat 10. minutil suurendas külalismeeskonna edu kaheväravaliseks Cristiano Ronaldo 21. minutil. Sama numbrit kandis Jota Portugali eest mängides.

"Oleme rõõmsad, sest see näitab, et ta on meiega ning tegi Ronaldo värava võimalikuks. Täna oli selge, et ta on alati meiega," sõnas Portugali äärekaitsja Nuno Tavares pärast mängu. Joao Cancelo tegi 32. minutil seisuks 3:0, 40-aastane Ronaldo saatis kohe teise poolaja alguses võrku ilusa kauglöögi ning Felix vormistas lõppskoori 62. minutil.

Thomas Tucheli käe all mängiv Inglismaa hoidis Andorra vastu palli 83 protsenti mänguajast ning teenis Christian Garcia omavärava ja Declan Rice'i tabamuse toel 2:0 võidu. Inglismaa on K-valikgrupis võitnud kõik neli mängu väravate vahega 8:0, teisipäeval sõidetakse külla grupis teist kohta hoidvale Serbiale, kes oli laupäeval Riias 1:0 üle Lätist.

H-valikgrupis jätkavad täiseduga Bosnia ja Hertsegoviina ning Austria, kellest esimene alistas San Marino 6:0 ning teine Küprose 1:0. Lisaminutite värav päästis Iirimaale koduväljakul Ungari vastu 2:2 viigi.