Tiitlikaitsja Hispaania pidi tunnistama Itaalia nappi paremust

Hispaania alustas kohtumist võimsalt, kui tormas esimese kuue minutiga juhtima 13:0. Valitsev Euroopa meister hoidis initsiatiivi läbi kogu avapoolaja, kuid kolmanda veerandi lõpuks pääses Itaalia ette 49:47.

Normaalaja viimane minut algas Hispaania 63:62 juhtimisel, ent Marco Spissu taastas vabavisete abil Itaalia eduseisu. Hispaania järgmine rünnak ebaõnnestus täielikult, misjärel tegi Joel Parra Itaalia koondislase vastu karmi vea, mille kohtunikud määrasid ebasportlikuks ning sellega oli kohtumine sisuliselt otsustatud. Spissu tabas mõlemad vabavisked ning Hispaania enam korvini ei jõudnud.

Mouhamet Diouf viskas võitjate parimana 14 punkti ja hankis kaheksa lauapalli. Giampaolo Ricci lisas omalt poolt 11 ja Spissu seitse silma. Hispaania resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Santi Aldama, kes võttis ka 10 lauapalli.

Itaalia sai ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu ning tagas ühtlasi Kreeka (3-1) kõrval edasipääsu 16 parema hulka. Hispaania arvel on kaks võitu ja kaks kaotust.

D-alagrupi hilisõhtuses mängus sai Prantsusmaa 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21) jagu Poolast. Guerschon Yabusele püstitas Prantsusmaa särgis oma punktirekordi, kui kogus üleplatsimehena 36 punkti. Poola poolelt vastas Jordan Loyd 18 punktiga.

Prantsusmaa (3-1) ja Poola (3-1) on mõlemad kindlustanud pääsu kaheksandikfinaali.