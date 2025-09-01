Eesti orienteeruja Jürgen Joonas pääses EM-il 20 hulka

Pühapäeval lõppesid Belgias individuaalse sprindiga orienteerumise Euroopa meistrivõistlused sprindidistantsidel. Hommikupoolsetest eeljooksudest pääses ainsa eestlasena finaali 45 parema sekka Jürgen Joonas, kes oli oma eeljooksus seitsmes.

Hea aja jooksis eeljooksus välja ka koondise liider Evely Kaasiku, kuid talle sai saatuslikuks hetkeline tähelepanematus, kui ta läbis vale kontrollpunkti ja seetõttu tulemust kirja ei saanud.

Finaali 4,1-kilomeetrisel rajal tegi Joonas samuti stabiilselt hea soorituse peaaegu raja lõpuni, kus ta oli 12. vaheajaga, 40 sekundit liidrist. Siis aga ebaõnnestunud teevaliku ja langes finišiks 19. kohale. Kaotust võitjale kogunes lõpuks 59 sekundit.

Tegemist on teise korraga, kui alles 22-aastane noormees maailma tippkonkurentsis 20 parema sekka jõuab, MM-i tavarajal juuli alguses oli ta 12.

"Alustasin hästi ja tegin õigeid teevalikuid, pikal etapil võib-olla ei olnud just kõige parem variant, aga ei midagi hullu, kuid lõpus hakkasid teevalikud väsimuse foonil pisut käest ära minema ning kaotasin üsna palju aega vale teevalikuga eelviimasesse punkti," lausus Joonas.

"Lõpus ei olnud kiirus ka enam see, mida oleks vaja olnud. Kokkuvõttes tulemus siiski positiivne".

Euroopa meistriks tuli üllatuslikult 22-aastane prantslane Mathias Barros Vallet (aeg 13.39), kes edestas tavaradade valitsejat, norralast Kasper Harlem Fosserit üheksa ja teist norralast Eirik Langedal Breiviki 18 sekundiga.

Prantslasele oli see elu esimene tiitlivõistluste medal. Vaid ühe sekundi kaugusele medalist jäi koduseinte toetusel jooksnud belglane Yannick Michiels, kes on juba mitmel korral varemgi napilt medalita jäänud.

Naiste 3,6-kilomeetrisel rajal tuli Euroopa meistriks samuti 22-aastane ja sellega oma esimese tiitlivõistluse individuaalmedali võitnud norralanna Pia Young Vik ajaga 13.59. Hõbeda pälvis rootslanna Hanna Lundberg (+0.03) ja pronksi soomlanna Inka Nurminen (+0.17).

Finaali üllatajaks oli aastatel 2008 ja 2009 nii maailma- kui Euroopa meistriks tulnud 40-aastane rootslanna Helena Bergman, kes pärast kaheksaaastast pausi tagasi tippkonkurentsis olles jooksis kuuendaks (+0.30).