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Rjabõškin pääses MM-il väljalangemissprindi veerandfinaali

Orienteerumine
Sergei Rjabõškin
Sergei Rjabõškin Autor/allikas: Kristina Lindgren
Orienteerumine

Sergei Rjabõškin pääses ainsa eestlasena Genovas toimuvatel orienteerumise maailmameistrivõistlustel väljalangemissprindi veerandfinaali.

2,4 kilomeetri pikkusel ja kvalifikatsioonivõistluse kohta väga tehnilisel rajal kaotas Rjabõškin eeljooksu võitnud norralasele Kasper Harlem Fosserile minuti ja 22 sekundiga, mis tagas talle 12. koha ja pääsu reedel peetavale finaalvõistlusele. 

Seejuures sai Rjabõškinist esimene eestlane, kes selles distsipliinis MM-il veerandfinaali jõudnud.

Kahe päeva eest individuaalses sprindis parima eestlasena 14. koha saavutanud Jürgen Joonas tegi saatusliku teevalikuvea kohe raja alguses. Kaotatud aega ei lasknud tagasi võita veel hiljem tehtud teisedki väiksemad vead. Joonas lõpetas oma eeljooksus 16. kohaga, finaalipääsust jäi puudu 15 sekundit. Pärtel Külvik tegi tupikusse jooksmisega suure vea raja lõpuosas, kaotas sellega enam kui minuti ja lõpetas oma eeljooksus 22. kohaga, edasipääsust jäi teda lahutama minut ja 19 sekundit.

Mõlemad startinud Eesti koondise naised läbisid raja tehniliselt puhtalt, kuid veerandfinaali pääsemiseks nappis jooksukiirusest. Liise Lillelaid oli oma eeljooksus 17., edasipääsust jäi teda lahutama 43 sekundit. Anu Akerman sai 18. koha, edasipääsust jäi puudu 41 sekundit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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