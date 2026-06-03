X!

Jürgen Joonas tegi Eesti meeste aegade parima sprinditulemuse MK-sarjas

Orienteerumine
Jürgen Joonas MK-etapi sprindirajal
Jürgen Joonas MK-etapi sprindirajal Autor/allikas: Kristina Lindgren
Orienteerumine

Kesk-Rootsis Skara linnakeses toimunud orienteerumissprindi MK-etapil saavutas 23-aastane Jürgen Joonas maailma tippkonkurentsis Eesti meeste läbi aegade parima sprinditulemuse.

Ilma eeljooksudeta peetud võistlusel pääsesid rajale koguni 135 meest ja 111 naist, Eestist lisaks Joonasele veel kogenud Martin Vilismäe ja 19-aastane MK-debütant Mariann Zernant.

Meeste 4,3 kilomeetri pikkusel rajal võttis kindla võidu maailma esinumber metsadistantsidel Kasper Harlem Fosser Norrast ajaga 14.17. Teiseks tuli Soome parim sprinter Tuomas Heikkilä, kes kaotas võitjale 12 sekundit ja kolmandaks prantslane Mathias Barros Vallet kaotusega 19 sekundit. Valitsev Eesti meister Jürgen Joonas kaotas võitjale 50 sekundit, mis andis talle 12. koha. Eesti meeste senine parim MK-sarja saavutus sprindidistantsil oli Kenny Kivikase 16. koht 2016. aastal Euroopa meistrivõistlustel Tšehhis.

Martin Vilismäe sai kaotusega 3.02 kirja 113. koha, Mariann Zernant sai naiste konkurentsis kaotusega 4.02 95. koha.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

13:42

Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

13:14

Marco Silva lahkub Fulhami peatreeneri ametilt

12:34

Lukaku naasis Belgia koondisesse juubeliväravaga

12:16

Jalgpalliliit autasustab Andres Lehte hõbemärgiga

11:40

Mehhikole määratud FIFA trahvid jäid jõusse

10:45

Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

10:12

Jürgen Joonas tegi Eesti meeste aegade parima sprinditulemuse MK-sarjas

09:47

Vegas alustas Stanley karika finaalseeriat võiduga

08:56

Menšik jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali

08:37

14-aastane Anikina pääses esimesel katsel profiturniiril põhitabelisse

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

02.06

Lajal alustas muruhooaega vägeva võiduga

02.06

Marta Kostjuk pääses esimest korda slämmiturniiri poolfinaali

02.06

Kuldar Sikk lõpetab töö Eesti Autospordi Liidu juhatuse liikme ja spordidirektorina

02.06

Raieste klubi sai sõelmängude hakatuseks korraliku sahmaka

02.06

Rally Estonia korraldajad istuvad ise autosse, noortele suur toetusfond Uuendatud

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

02.06

EOK presidendikandidaat Tudeberg: ühiskond peab olema terve

08:04

Ekspert seostab suurepärast hooaega tegevat Sheini suure klubivahetusega

02.06

Kristjan Kitsing riputab korvpalliketsid varna

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo