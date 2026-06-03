Jürgen Joonas tegi Eesti meeste aegade parima sprinditulemuse MK-sarjas

Ilma eeljooksudeta peetud võistlusel pääsesid rajale koguni 135 meest ja 111 naist, Eestist lisaks Joonasele veel kogenud Martin Vilismäe ja 19-aastane MK-debütant Mariann Zernant.

Meeste 4,3 kilomeetri pikkusel rajal võttis kindla võidu maailma esinumber metsadistantsidel Kasper Harlem Fosser Norrast ajaga 14.17. Teiseks tuli Soome parim sprinter Tuomas Heikkilä, kes kaotas võitjale 12 sekundit ja kolmandaks prantslane Mathias Barros Vallet kaotusega 19 sekundit. Valitsev Eesti meister Jürgen Joonas kaotas võitjale 50 sekundit, mis andis talle 12. koha. Eesti meeste senine parim MK-sarja saavutus sprindidistantsil oli Kenny Kivikase 16. koht 2016. aastal Euroopa meistrivõistlustel Tšehhis.

Martin Vilismäe sai kaotusega 3.02 kirja 113. koha, Mariann Zernant sai naiste konkurentsis kaotusega 4.02 95. koha.