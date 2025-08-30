X!

Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule

Korvpalli Eesti koondis
Siim-Sander Vene väljakult lahkumas
Siim-Sander Vene väljakult lahkumas Autor/allikas: Marita Brigitta Mones/Eesti Korvpalliliit
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene jääb põlvevigastuse tõttu eemale ülejäänud EM-finaalturniiri mängudest, teatas korvpalliliit.

Vene sai vigastada reedeses mängus Läti vastu, mille järel tehtud uuringud kinnitasid, et ta ei saa turniiri jooksul enam väljakule naasta.

Riias peetava EM-finaalturniiri avamängus suursoosikule Serbiale kindlalt alla jäänud ja reedel südi mängu järel võõrustaja Lätile kaotanud Eesti mängib laupäeval Tšehhiga, järgmisel nädalal minnakse vastamisi Türgi ja Portugaliga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

