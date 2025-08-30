Põlve vigastanud Siim-Sander Vene EM-il enam platsile ei tule
Eesti korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene jääb põlvevigastuse tõttu eemale ülejäänud EM-finaalturniiri mängudest, teatas korvpalliliit.
Vene sai vigastada reedeses mängus Läti vastu, mille järel tehtud uuringud kinnitasid, et ta ei saa turniiri jooksul enam väljakule naasta.
Riias peetava EM-finaalturniiri avamängus suursoosikule Serbiale kindlalt alla jäänud ja reedel südi mängu järel võõrustaja Lätile kaotanud Eesti mängib laupäeval Tšehhiga, järgmisel nädalal minnakse vastamisi Türgi ja Portugaliga.
Toimetaja: Maarja Värv