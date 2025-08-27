X!

Türgi jooksis Riias võõrustajast üle, Saksamaa alustas võidukalt

Korvpall
{{1756308420000 | amCalendar}}
Cedi Osman
Cedi Osman Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Läti korvpallifännid said kolmapäeval Riias alanud EM-finaalturniiril kainestava kaotuse, kui võõrustaja pidi Türgi kindlat paremust tunnistama. Montenegro pidas Saksamaaga esimesel poolajal sammu, aga sakslased kindlustasid liidrite juhtimisel teisel poolajal võidu.

Korvpalli suurturniiri võõrustav Läti jäi kiirelt Türgi vastu 3:13 kaotusseisu ning avaveerandil paisus vahe suisa 14-punktiliseks, kui türklased kolmepunktijoone tagant heas hoos olid. Teisel veerandil õnnestus lätlastel Arturs Žagarsi juhtimisel veel kolme punkti kaugusele jõuda, aga poolajapausiks saavutas Türgi 47:39 eduseisu.

Türklased jätkasid kolmandal veerandil suurepäraselt ning otsustavale veerandile mindi vastu Türgi 72:55 eduseisul ja võõrustajale armu ei antud: neli minutit enne mängu lõppu saavutasid türklased 26-punktilise edu. Lõpusireeni kõlades oli tablool Türgi kindel 93:73 (24:21, 23:18, 25:16, 21:18) võit, millega saadeti konkurentidele tormihoiatus.

Türgi koondis saatis mängu vältel teele 25 kaugviset, millest rõnga läbisid 15 tükki. Üleplatsimees oli 20 punkti visanud Cedi Osman, kes tabas kaugelt neli korda, Kenan Sipahi viskas viiest viis ja lõpetas 19 punktiga. Alperen Šengun kogus 16 punkti, kaheksa lauda ja seitse korvisöötu, Shane Larkin oli kaugelt täpne kolmel korral ja lisas oma 15 punktile veel kuus lauapalli.

Läti parim oli 16 punkti visanud Rihards Lomazs, Zagars lõpetas 11 silmaga, nii Kristaps Porzingis kui Rolands Šmits viskasid kümme punkti

Türgi korvpallikoondis Autor/allikas: FIBA

.

B-alagrupi teine kohtumine algas Montenegro juhtimisel, aga avaveerandi lõpuks haaras ohjadest valitsev maailmameister Saksamaa, kes dikteeris teisel veerandil mängutempot, aga poolajapausiks jõudis Montenegro ikkagi ainult kolme punkti kaugusele.

Kolmandal veerandil võtsid Saksamaa liidrid mängu üle: Andreas Obst tabas nelja minutiga neli kaugviset, Dennis Schröder lisas seitse punkti ja Franz Wagner veel kuus. Sakslased võitsid kolmanda veerandi 33:12 ning kindlustasid siis otsustaval veerandil 106:76 (24:20, 22:23, 33:12, 27:21) võidu.

Eelmainitud Saksamaa kolmik viskas kamba peale 61 punkti, Wagner kerkis 22 punktiga üleplatsimeheks ning Orlando Magicu mees lisas veel kaheksa lauapalli. Schröder lisas oma 21 silmale neli resultatiivset söötu ja viis kaugviset tabanud Obst panustas 18 punktiga. Montenegro keskmängija Nikola Vucevic tegi 23 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Kyle Allman lisas 18 punkti.

Suur edu tähendas ühtlasi, et Saksamaa peatreener Alex Mumbru sai oma liidritele terve neljanda veerandi jagu puhkust anda, aga neljandal veerandil oli sakslastel siiski ärev moment, kui ääremängija Isaac Bonga longates riietusruumi läks.

Dennis Schröder ja Andreas Obst Autor/allikas: FIBA

Toimetaja: Kristjan Kallaste

