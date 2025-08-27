Loik pälvis Virtuse MM-il kompleksujumises neljanda koha

Bangkokis jätkuva Virtuse ujumise MM-i neljandal võistluspäeval sai Eesti sportlastest parima tulemuse Kaspar Paul Loik, kes lõpetas 400 meetri kompleksujumises neljanda kohaga.

Loik ujus II2 klassis välja aja 7.16,76, millega teenis neljanda koha. Maailmameistriks tuli hispaanlane Guillermo Gracia Nunez ajaga 6.26,60, talle järgnesid itaallane Francesco Piccinini (6.47,45) ja austraallane Bradley Doolan (6.56,78).

Keira Rattur (II2 klass) teenis 100 meetri vabaujumises kümnenda koha uue isikliku rekordiga 1.32,10, võidu pälvis lõuna-aafriklanna Minke Janse van Rensburg ajaga 1.15,50.

Eric Tött (II2 klass) sai samal distantsil oma klassi arvestuses 14. koha ajaga 1.21,42, esikoha pälvis itaallanne Mattia Tononi ajaga 1.05,95. Richard Leib pälvis II1 klassis ajaga 1.01,01 24. koha, maailmameistriks tuli Hong Kongi ujuja Wai Lok Tang ajaga 54,42.

Neljapäeval, MM-i eelviimasel võistluspäeval stardivad kolm Eesti ujujat: Richard Leib ja Kaspar Paul Loik võistlevad 200 meetri seliliujumises ning Eric Tött hüppab basseini 200 meetri seliliujumises ja 100 meetri liblikujumises.