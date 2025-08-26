Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

Esimeses geimis tegi maailma edetabelis 19. kohal asuv taanlanna kiiresti vahe sisse ja võttis lõpuks 21:10 võidu. Teises geimis suutis Kuuba initsiatiivi haarata ja pääses ise mitmepunktilisse eduseisu. Kuuba juhtis 15:9, kuid Kjaersfeldt tuli järele ning viimased punktid mängiti juba võrdsest seisust. Lõpuks jäi Euroopa meister peale numbritega 21:19.

Kuuba sõnul andis tunda, et ta pole mõnda aega võistelnud. "Kui teises geimis mängu sisse elasin, siis tundsin end paremini ja võrgus mängides kindlamalt. Sain ka ise rohkem rünnakuvõimalusi."

"Kahjuks geimi keskel tuli mul sisse väike mõõn, tegin mitmeid lihtvigu järjest. Viimased punktid olid juba rohkem õnnemäng ja tema oma suuremate kogemustega oskas neid paremini mängida. Kokkuvõttes jään teise geimiga siiski rahule, nii kõrgel tasemel mängija vastu võrdselt mängida näitas, et lootust on," lisas ta.

Praeguseks maailma edetabelis 186. kohale langenud Kuuba on seadnud endale eesmärgiks jõuda tagasi oma Pariisi olümpiamängude eelsele positsioonile. "Eesmärk on tõusta tagasi 50 parema sekka. Olen viimasel ajal vähe turniire mänginud ning seetõttu langenud maailma edetabelis." Järgmisena on Kuuba võistlustules paari nädala pärast Euroopa karikaetapil Belgias.

Kuubast jagu saanud Kjaersfeldt kohtub teises ringis 11. asetatud Taimaa esindaja Supanida Katethongiga. Kõrgeimat asetust omab maailma edetabeli liider ja Pariisi olümpiakuld lõuna-korealanna An Se Young, kes sai avaringis 21:5, 21:8 jagu belglannast Clara Lassaux'st.

Meeste üksikmängus on esimese paigutusega maailma esireket hiinlane Shi Yu Qi. Tema alustas turniiri 21:17, 21:19 võiduga India esindaja Lakshya Seni üle.

Sulgpalli MM kestab kuni 31. augustini.