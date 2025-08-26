X!

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

Sulgpall
Kristin Kuuba
Kristin Kuuba Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sulgpall

Pariisis toimuvatel sulgpalli maailmameistrivõistlustel pidi Kristin Kuuba naiste üksikmängu avaringis tunnistama valitseva Euroopa meistri taanlanna Line Kjaersfeldti 2:0 paremust.

Esimeses geimis tegi maailma edetabelis 19. kohal asuv taanlanna kiiresti vahe sisse ja võttis lõpuks 21:10 võidu. Teises geimis suutis Kuuba initsiatiivi haarata ja pääses ise mitmepunktilisse eduseisu. Kuuba juhtis 15:9, kuid Kjaersfeldt tuli järele ning viimased punktid mängiti juba võrdsest seisust. Lõpuks jäi Euroopa meister peale numbritega 21:19.

Kuuba sõnul andis tunda, et ta pole mõnda aega võistelnud. "Kui teises geimis mängu sisse elasin, siis tundsin end paremini ja võrgus mängides kindlamalt. Sain ka ise rohkem rünnakuvõimalusi."

"Kahjuks geimi keskel tuli mul sisse väike mõõn, tegin mitmeid lihtvigu järjest. Viimased punktid olid juba rohkem õnnemäng ja tema oma suuremate kogemustega oskas neid paremini mängida. Kokkuvõttes jään teise geimiga siiski rahule, nii kõrgel tasemel mängija vastu võrdselt mängida näitas, et lootust on," lisas ta.

Praeguseks maailma edetabelis 186. kohale langenud Kuuba on seadnud endale eesmärgiks jõuda tagasi oma Pariisi olümpiamängude eelsele positsioonile. "Eesmärk on tõusta tagasi 50 parema sekka. Olen viimasel ajal vähe turniire mänginud ning seetõttu langenud maailma edetabelis." Järgmisena on Kuuba võistlustules paari nädala pärast Euroopa karikaetapil Belgias.

Kuubast jagu saanud Kjaersfeldt kohtub teises ringis 11. asetatud Taimaa esindaja Supanida Katethongiga. Kõrgeimat asetust omab maailma edetabeli liider ja Pariisi olümpiakuld lõuna-korealanna An Se Young, kes sai avaringis 21:5, 21:8 jagu belglannast Clara Lassaux'st.

Meeste üksikmängus on esimese paigutusega maailma esireket hiinlane Shi Yu Qi. Tema alustas turniiri 21:17, 21:19 võiduga India esindaja Lakshya Seni üle.

Sulgpalli MM kestab kuni 31. augustini.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

19:27

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.08

Maailma kuues reket langes kodusel slämmiturniiril maratonmängu järel auti

25.08

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

25.08

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

25.08

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

09:47

Teismelise värav tõi Liverpoolile karukoopas võidu

25.08

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

09:11

Slämmivõitjad Kvitova ja Garcia lõpetasid USA lahtistel karjääri

11:08

Alcaraz alustas USA lahtisi kindla võiduga, Skandinaavia tipud ka edasi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo