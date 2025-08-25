Eric Tött ujus end Virtuse MM-il kuuendaks

Eric Tött (II2 klass) sai 50 m liblikujumises kuuenda koha. Eelujumises oli tema aeg 35,83 ning finaalis 35,76. Kaspar Paul Loik (II2 klass) sai 200 m kompleksujumises 12. koha, tema aeg oli 3.26,22.

Teisipäeval tulevad starti kõik neli Eesti ujujat. Keira Rattur ja Kaspar Paul Loik osalevad 100 m rinnuliujumises ning Richard Leib ja Eric Tött 50 m selilujumises. Virtuse maailmameistrivõistlused jõuavad lõpule reedel, 29. augustil.

Rattur, Tött ja Loik võistlevad klassis II2 (Downi sündroomiga sportlased) ning Leib klassis II1 (intellektipuudega sportlased).

Delegatsiooni kuuluvad lisaks sportlastele ka delegatsioonijuht ja treener Mark Sovtsa, treenerid Eili Paap ja Nadežda Maksimova ning saatjad Marge Kato, Ere Tött ja Rein Loik.

Virtuse ujumise MM peetakse Assumption University veekeskuse 50 m pikkuses basseinis. Võistlustel osalevad enam kui 250 ujujat 31 riigist.