Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid
Visma-Lease a Bike'i meeskonnast varastati öösel suur hulk jalgrattaid, kui vargad murdsid Torino lähedal asuva hotelli juures meeskonna sõidukitesse.
Itaalia meediaväljaannete teatel rööviti kuni 18 jalgratast ning Tuttobicisport väitis isegi, et meeskond pidi kolmandal etapil osalemiseks oma sõitjate jaoks jalgrattaid laenama. Itaalia veebisait hindas varastatud jalgrataste väärtuseks 250 000 eurot.
Visma-Lease a Bike kinnitas röövi sotsiaalmeedia vahendusel, öeldes, et politsei on algatanud uurimise. Meeskond aga ei täpsustanud jalgrataste täpset arvu, väärtust ega seda, kuidas või kas üldse puuduvad jalgrattad kuidagi sõitjaid kolmandal etapil mõjutavad.
Õnneks on kolmas etapp vaid 134 kilomeetrit pikk, kulgedes San Maurizio Canavesest Ceresesse, mis on suhteliselt lähedal enamike meeskondade peatumispaigale. Seega peaks pärastlõunane start ja lähedal kulgev etapp andma meeskonnale vähemalt piisavalt aega puuduvate rataste asendamiseks.
Last night, our mechanics' truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj
Toimetaja: Elisabeth Siivelt