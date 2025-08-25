Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

Itaalia meediaväljaannete teatel rööviti kuni 18 jalgratast ning Tuttobicisport väitis isegi, et meeskond pidi kolmandal etapil osalemiseks oma sõitjate jaoks jalgrattaid laenama. Itaalia veebisait hindas varastatud jalgrataste väärtuseks 250 000 eurot.

Visma-Lease a Bike kinnitas röövi sotsiaalmeedia vahendusel, öeldes, et politsei on algatanud uurimise. Meeskond aga ei täpsustanud jalgrataste täpset arvu, väärtust ega seda, kuidas või kas üldse puuduvad jalgrattad kuidagi sõitjaid kolmandal etapil mõjutavad.

Õnneks on kolmas etapp vaid 134 kilomeetrit pikk, kulgedes San Maurizio Canavesest Ceresesse, mis on suhteliselt lähedal enamike meeskondade peatumispaigale. Seega peaks pärastlõunane start ja lähedal kulgev etapp andma meeskonnale vähemalt piisavalt aega puuduvate rataste asendamiseks.